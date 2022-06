TP.HCM: Người đàn ông đứng tưới cây trước nhà bị đâm tử vong

Ngày 24.6, Công an Q.Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong trên địa bàn P.Bình Trị Đông B.

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ sáng 24.6, người đàn ông ngoài 50 tuổi, đứng tưới cây trước nhà trên đường 3A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.

Lúc này, có một người nam mặc áo xe ôm công nghệ đi bộ đến, cầm cầm dao tấn công liên tiếp người đàn ông. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà nhưng bị người này đâm gục.

Nghe tiếng tri hô của người trong nhà, hung thủ mới tháo chạy. Người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.





Người dân cho biết, trước đó nhiều ngày có thấy 1 nam thanh niên hay lảng vảng trước khu vực nhà người đàn ông bị đâm tử vong.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường. Công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh các tuyến đường để truy xét hung thủ.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, hiện trường quanh khu vực xảy ra vụ án mạng người đàn ông bị đâm tử vong vẫn được công an cho căng dây phong tỏa.