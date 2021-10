TP.HCM nới lỏng giãn cách: Lạ lẫm khi lái xe, ngại ngùng gặp lại người yêu

Đó là những câu chuyện hài hước mà nhiều bạn trẻ đã kể lại với phóng viên Báo Thanh Niên sau ngày đầu tiên TP.HCM nới lỏng giãn cách và các bạn được ra đường đi làm, mua nhu yếu phẩm thiết yếu…Nhiều bạn tranh thủ ghé thăm người yêu sau bao tháng ngày nhớ nhung, dù ở rất gần mà phải như yêu xa.

Như mới tập lái xe máy

Đó là cảm giác mà chàng trai Nguyễn Phước Quý Thành (28 tuổi, ngụ trên đường 30/4, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) đã chia sẻ với người viết sau ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách.

Thành cho biết 4 tháng qua anh luôn nghiêm túc thực hiện việc giãn cách triệt để, ở nhà phòng chống dịch. Chính vì thế, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách, khi được lái xe ra đường trở lại, anh cảm giác như không quen và rất lạ lẫm.

“Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách của mình khá lạ vì sáng đó 8 giờ là mình đi tiêm mũi 2. Sau đó, mình lấy xe gắn máy đi qua Bình Tân thăm 1 người thân rồi đi dọc các cửa hàng quen để xem mở chưa và ghé vào mua đồ ăn, một ít nhu yếu phẩm thiết yếu và cũng là để xem đường phố như thế nào sau hơn 4 tháng xa cách”, Thành chia sẻ.

Và anh chàng kể: “Lúc mình leo lên xe máy cảm giác chạy chưa quen, xe hơi cứng vì 3-4 tháng rồi để xe ở nhà không. Mình chạy chậm chậm lắc qua lắc lại như mới tập chạy, nhiều khi băng qua đường còn thấy lạ lẫm (cười)”.

Một điều mà Thành không thể quên được trong ngày đầu được nới lỏng giãn cách là đi cắt tóc: “Tiệm tóc thì xếp hàng đông, giá cắt thì cao hơn giá bình thường nhưng hầu như ai cũng vui vì được chỉnh chu lại tóc tai. Cảm giác được chỉnh lại tóc thấy con người mình mới mẻ hơn và như thấy cuộc sống mới đang bắt đầu”.

Mặc dù rất háo hức trong ngày đầu TP.HCM nới lỏng giãn cách nhưng Thành cũng gửi gắm: “Thành phố nới lỏng giãn cách nhưng chúng ta không phải là chấm dứt hoàn toàn đại dịch. Chúng ta đang sống trong điều kiện có dịch nên khi ra đường mọi người vẫn nên thực hiện tốt 5k để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng”.

Còn cô nàng Nguyễn Thị Hoài Thương (26 tuổi, ngụ tại hẻm 96/58 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) thì hài hước kể lại: “Mình ra đường đi siêu thị mua thức ăn mà thấy bản thân sắp như người tối cổ á. Lúc vào cây ATM để rút tiền về xài mà mình quên luôn mật khẩu, phải đứng một lúc để nhớ lại vì sợ nhập nhiều lần rồi bị nuốt thẻ luôn. Khổ thật chứ, ở nhà lâu quá có xài tiền mặt đâu, toàn đặt đồ online và thanh toán chuyển khoản hết. Về mình gọi điện kể cho mấy đứa bạn nghe mà đứa nào cũng cười nghiêng ngả”.





Ngại ngùng gặp lại người yêu như ngày đầu mới quen

Một tình cảnh chung mà rất nhiều bạn trẻ gặp phải trong đợt dịch lần thứ 4 này là dù sống cùng thành phố nhưng lại phải như yêu xa suốt thời gian dài do giãn cách.

Các cặp đôi rất nhớ nhau và khi được nới lỏng giãn cách, họ như muốn lao ngay đến nhà người yêu dù chỉ là để nhìn nhau cái rồi về, nhưng cũng là để thỏa đi nỗi nhớ suốt thời gian dài xa cách vì dịch bệnh.

Thương kể: “Mình ở quận 3, anh người yêu cũng ở quận 3 nhưng mà xa nhau mấy tháng trời như là yêu xa vậy đó. Hôm qua mình đi siêu thị, ảnh cũng đi siêu thị, mục đích là để mua đồ ăn mà cũng là để nhìn nhau cho đỡ nhớ. Dù là ngày nào cũng nói chuyện video call với nhau, nhưng vẫn cứ muốn nhìn thấy nhau trực tiếp”.

Nguyễn Thị Hoài Phương (21 tuổi, ngụ trên đường Quốc lộ 1A, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) thì kể: “Ngay khi nới lỏng giãn cách thì người yêu mình có qua nhà chở đi chợ mua ít đồ một chút rồi về. Tại cũng đang sợ dịch bệnh nguy hiểm nên cũng không đi đâu và nói chuyện gì nhiều. Hơn nữa, tự dưng mình thấy ngại ngùng khi gặp lại người yêu, kiểu như là lần đầu mới quen nhau vậy á. Chắc vì xa nhau quá lâu rồi, gặp lại cảm giác cứ ngại ngùng”.

Trong dịch vừa rồi, gia đình Phương phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi bà ngoại, nên Phương cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Lần gặp này cũng khá đặc biệt của mình với người yêu. Vì lần cuối trước dịch gặp nhau, người yêu chở mình về, rồi vui vẻ tạm biệt gia đình hẹn ngày gặp lại. Vì người yêu và gia đình mình rất thân nhau, cũng như con cháu trong gia đình. Lần này cũng đã vài tháng không gặp, mà còn xảy ra nhiều biến cố. Người yêu mình qua lần này không còn được “con chào bà”, vì bà ngoại mình đã mất do dịch, nên cả 2 đứa mình đều rất buồn”.

Cũng có những bạn trẻ như chàng trai Đào Đình Đức (20 tuổi, ngụ trên đường Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q. 3) dù cũng rất nhớ người yêu nhưng lại chọn cách cố gắng thêm một thời gian nữa, khi nào dịch bệnh ổn hơn thì Đức và người yêu mới gặp nhau.

“Chắc bạn trẻ nào cũng giống mình, đều rất nhớ người yêu vì ở gần nhau mà lại phải như yêu xa mấy tháng trời. Nhưng mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ cũng suy nghĩ chín chắn hơn nhiều rồi, các bạn cũng như bản thân mình đã biết nhìn nhận nhiều hơn và tạm gác cái nỗi lòng của bản thân, dù là rất muốn nhưng lý do mà tụi em gặp nhau nó vẫn chưa thật là lý do hợp lý để ra đường. Ai ai cũng hiểu việc ra đường ồ ạt trong những ngày TP.HCM mới nới lỏng giãn cách này, nó như một canh bạc vậy. Nói chung là vì sức khỏe của bản thân, vì cộng đồng thì tụi mình sẽ nhìn nhận khác đi 1 chút. Khi nào dịch ổn hơn, mình gặp lại nhau sẽ an toàn hơn cho người yêu và cho cả cộng đồng”.