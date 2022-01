TP.HCM: Rơi thang máy từ tầng 4 xuống tầng hầm, một cô gái bị đa chấn thương

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt bị can Phan Thị Tuyết Nhung (48 tuổi, trú tại xã Xuân An, H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 6 năm lẩn trốn.