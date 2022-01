TP.HCM: Số vụ thanh, kiểm tra về chính sách BHXH thấp do Covid-19

Ngày 7.1, UBND TP.HCM có báo cáo với Bộ LĐ-TB-XH về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết 125/2018 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28/2018 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Trong đó, về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, do tình hình dịch Covid-19, số cuộc thanh tra chuyên ngành đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, năm 2020, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tổ chức thanh tra được 13/495 cuộc (tỷ lệ đạt 2,6% so với chỉ tiêu), trong đó có 3 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH tại cơ quan BHXH Q.6, Q.8, Q.11; còn năm 2021, tổ chức thanh tra được 53/150 cuộc (tỷ lệ đạt 35,3% so với chỉ tiêu), trong đó, có 12 cuộc thanh tra về lĩnh vực BHXH.

Phía cơ quan BHXH TP.HCM qua công tác thanh tra chuyên ngành và phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều trường hợp thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thấp hơn quy định; thu hồi về quỹ BHXH hằng năm hàng trăm tỉ đồng, góp phần khắc phục, hạn chế tình trạng nợ đọng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2021, do dịch Covid-19 và các quy định giãn cách xã hội, BHXH TP.HCM đã dừng thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp từ ngày 31.5.2021. Cụ thể thống kê, quý 4/2020, BHXH TP.HCM thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 713 đơn vị; đã đề nghị các đơn vị: lập thủ tục tham gia cho 285 lao động với số tiền truy đóng 2,5 tỉ đồng; điều chỉnh mức đóng cho 114 lao động với số tiền truy đóng 365 triệu đồng; số thu nợ qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện là 49,5 tỉ đồng; lập biên bản vi phạm hành chính tại 17 đơn vị với tổng số tiền xử phạt là 2 tỉ đồng.





Riêng số liệu 9 tháng đầu năm 2021, BHXH TP.HCM thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành 549 cuộc, qua đó, đề nghị các đơn vị khắc phục lập thủ tục tham gia cho 213 lao động với tổng số tiền truy đóng là 2,3 tỉ đồng; điều chỉnh mức lương đóng cho 229 lao động với số tiền truy đóng là 204 triệu đồng, đã thu hồi quỹ BHXH với số tiền là 68 triệu đồng...

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, từ tháng 10.2020 - 9.2021, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, BHXH TP.HCM đã giải quyết hơn 864 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. UBND TP.HCM đánh giá việc giải quyết của các đơn vị đúng quy trình, đúng thời gian quy định.