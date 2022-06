TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô 'khủng'

Ngày 10.6, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ người trong trường hợp bắt quả tang đối với 7 người liên quan đến hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" là thuốc. Cơ quan công an đang mở rộng điều tra nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM trong và sau dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã phát hiện hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion (là nhãn hiệu thuốc ngoại) với số lượng lớn trên địa bàn TP.HCM và Long An.

Công an thu giữ khoảng 1 triệu viên thuốc giả Neo - Codion

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30 ngày 9.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã bắt quả tang đối tượng Đoàn Minh Trường và Phạm Bích Ngọc điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 51D - 499.25 chở 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ (10 viên/vỉ) thuốc nhãn hiệu Neo - Codion di chuyển theo hướng từ Long An đi TP.HCM.

Qua đấu tranh, PC03 tiến hành khám xét khẩn cấp các nhà máy sản xuất thuốc, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thành phẩm tại H.Bến Lức (Long An) và nhiều địa điểm cất giữ thuốc giả thành phẩm tại TP.HCM.

Kết quả khám xét, PC03 đã tạm giữ, niêm phong hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc giả. PC03 thu giữ khoảng 1 triệu viên thuốc giả thành phẩm nhãn hiệu Neo - Codion cùng nhiều nguyên liệu để sản xuất thuốc giả.

Liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion quy mô "khủng" tại Long An và TP.HCM, PC03 đã tạm giữ Phạm Ngọc Bích, Phạm Bích Ngọc (em của Bích) cùng 5 đối tượng liên quan để mở rộng điều tra nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Dây chuyền sản xuất thuốc giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, PC03 xác định, Công ty dược phẩm Amtex Pharma (viết tắt Công ty Amtex Pharma, trụ sở H.Bến Lức, Long An) do Phạm Ngọc Bích làm giám đốc.

Công ty Amtex Pharma được cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc các loại từ nhiều năm qua, quy mô hoạt động sản xuất lớn với diện tích 10.000 m2, đầu tư nhà xưởng và nhiều hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại.





Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhận thấy số lượng lớn người dân có nhu cầu sử dụng thuốc ngoại nhập hỗ trợ điều trị Covid-19, đối tượng Phạm Ngọc Bích và đồng bọn đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion.

Để tránh bị công an phát hiện, Phạm Ngọc Bích đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả ngay tại nhà máy sản xuất nguyên liệu, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thật tại Long An. Sau đó vận chuyển đến TP.HCM tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Theo đó, 2 anh em Phạm Ngọc Bích, Phạm Bích Ngọc bố trí một khu vực riêng biệt tại nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc tân dược thật tại H.Bến Lức (Long An) để sản xuất nguyên liệu, thành phẩm thuốc tân dược giả.

Sau đó, số thuốc giả này được vận chuyển đến phân xưởng tại (H.Thủ Thừa (Long An) để ép vỉ, đóng gói thành thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion. Sau khi đóng gói, các đối tượng vận chuyển thuốc giả đến các quận, huyện của TP.HCM, như: 10, 12, Bình Chánh, Hóc Môn chờ tiêu thụ.

Về bao bì thuốc giả, các đối tượng đã cấu kết, đặt mua số lượng lớn tại một công ty in bao bì tại TP.HCM.

Theo PC03, đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn, có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng là anh em, họ hàng cấu kết thực hiện khép kín và do Phạm Ngọc Bích cầm đầu.

Khi bị phát hiện cơ quan chức năng, các đối tượng này đã chống đối, bỏ chạy. Lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng khống chế, truy đuổi mới có thể triệt phá được vụ án; ngăn chặn kịp thời các đối tượng đưa số lượng thuốc giả đặc biệt lớn ra thị trường.