TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất lưu hành tiền giả trước Tết Nguyên đán

Ngày 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự -CSHS, PC02, Công an TP.HCM đang tạm giữ Hồ Hoàng Long (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Hồ Văn Hoàng Giang (30 tuổi), Võ Văn Sang (27 tuổi) và Đặng Thị Minh Thư (24 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Qua điều tra, từ tháng 10.2021, Giang sử dụng mạng xã hội để rao bán tiền giả với tỷ lệ 4 triệu tiền thật/10 triệu tiền giả. Long có nhiệm vụ đến gặp khách và giao dịch trực tiếp.

Để mở rộng quy mô, Long tiếp tục hợp tác với Sang và sử dụng Zalo, Facebook để rao bán tiền giả, Long cũng liên kết với một người tên Diệp Đình Minh mua dụng cụ, máy móc in tiền giả. Thời gian, địa điểm giao dịch tiền giả cũng như phương thức giao dịch liên tục được nhóm này thay đổi nhằm qua mắt lực lượng chức năng.





Bằng biện pháp nghiệp vụ, PC02 phối hợp cùng Công an Q.12, Công an H.Hóc Môn và công an tỉnh khác cùng triệt phá, bắt quả tang. Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ 71 triệu đồng tiền giả khi nhóm này đang trên đường đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện khoảng 500 triệu tiền giả, số lượng nhỏ ma túy, một quả lựu đạn cùng nhiều hung khí tại nhà riêng của nhóm này. Lực lượng chức năng cũng kịp thời triệt phá băng nhóm này trước dịp Tết Nguyên đán nhằm ngăn chặn kịp thời một lượng lớn tiền giả lưu hành ra thị trường.