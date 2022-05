TP.Thủ Đức tiếp tục gây ‘bão’ khi vẫn còn căn hộ giá từ 39 triệu đồng/m²

Báo cáo từ Savills Việt Nam cho thấy, giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM trung bình khoảng 75 triệu đồng/m², tăng 3-5% so với quý trước và 27% theo năm. Quỹ đất khan hiếm, nguồn cung ít là một trong số các nguyên nhân khiến giá nhà tăng mà không giảm. Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, cả nước chỉ có 22 dự án nhà ở thương mại được hoàn thành. Ách tắc pháp lý khiến quá trình triển khai, thi công dự án kéo dài dẫn đến tăng chi phí, từ đó tăng giá thành BĐS.

Chi phí triển khai dự án càng trở thành bài toán đau đầu với nhiều chủ đầu tư khi vật liệu xây dựng tăng giá. Theo đại diện Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, trong tháng 4, giá sắt thép đã tăng khoảng 7% so với quý 1 năm nay. Các doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu đều đang thiếu và rất khó tìm kiếm công nhân. Giá thầu một m² xây dựng cơ bản đã tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, thực trạng lạm phát đi kèm với biến động chứng khoán gần đây khiến BĐS được nhắm đến như kênh trú ẩn an toàn. Nhu cầu mua ở và đầu tư cao nhưng nguồn cung hạn chế khiến giá nhà tăng là khó tránh khỏi. Thậm chí, giá ở một số khu vực đã tăng gấp 2-3 lần trong vòng 1-2 năm qua. Đơn cử, căn hộ cao cấp tại khu vực TP.Thủ Đức đạt ngưỡng trung bình khoảng 60-75 triệu đồng/m². Các chuyên gia đánh giá, TP.Thủ Đức sẽ khó xuất hiện dự án căn hộ nào giá dưới 50 triệu đồng/m² trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng hạ tầng và nhu cầu nhà ở khu vực này bùng nổ mạnh mẽ.

Nói về câu chuyện giá BĐS TP.Thủ Đức, một đại diện Colliers Việt Nam từng nhận định, khu vực này đang và sẽ liên tục “lập đỉnh” giá mới trong thời gian tới. Với người có nhu cầu ở thực, đây là cơ hội còn sót lại để họ tìm kiếm nơi an cư trong khi nhà đầu tư có niềm tin về mức lợi nhuận lớn khi đánh giá tiềm năng tăng giá của TP.Thủ Đức.

Cơ hội nào để “hốt hụi chót” căn hộ cao cấp giá từ 39 triệu đồng/m²?

Thực tế cũng cho thấy, tại trung tâm TP.Thủ Đức, hầu như không còn dự án căn hộ đạt tiêu chuẩn cao cấp cả về quy hoạch kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, dịch vụ, hạ tầng xã hội, chất lượng bàn giao mà còn tầm giá dưới 50 triệu đồng/m². Thế nên, “ngôi sao” đang lên của khu vực này thuộc về khu phức hợp MT Eastmark City của nhà phát triển dự án Rio Land. Trong đợt đầu giới thiệu mới đây, MT Eastmark City đã ghi nhận tình trạng “cháy hàng” với 100% căn hộ giai đoạn 1 đã tìm được chủ sở hữu chỉ sau vài giờ giao dịch.





“Giải mã” sức nóng của dự án này, đầu tiên phải kể mức giá chỉ từ 39 triệu đồng/m². Nhiều nhà đầu tư khẳng định, nhanh chân “vớt” hàng trong thời điểm này là “cầm chắc” biên độ tăng giá cao, bền vững khi bộ mặt hạ tầng, mặt bằng giá sẽ thay đổi chóng mặt chỉ trong 1-2 năm tới. Còn với người mua ở, đây là phương án khả thi để tranh thủ mua nhà TP.Thủ Đức trước khi giá ngoài tầm với.

Sở hữu 3 mặt tiền đường Vành Đai 3 - Lò Lu - Trường Lưu, vị trí có giá trị kết nối, giao thương mạnh mẽ của toàn vùng Đông Nam bộ, MT Eastmark City sẽ bàn giao nhà vào năm 2024 - “điểm rơi” đón đầu lợi nhuận khi các công trình giao thông trọng điểm như đường Vành Đai 3, sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Chủ đầu tư dự án còn “mạnh tay” chịu chi khi bàn giao hoàn thiện cao cấp, sử dụng các thiết bị nội thất, vệ sinh thương hiệu châu Âu như Duravit và Hansgrohe… những tiêu chuẩn thường chỉ có ở các dự án giá trên 60 - 70 triệu đồng/m².

Không chỉ chú trọng chất lượng bàn giao, MT Eastmark City còn được phát triển theo mô hình khu phức hợp all - in - one (tất cả trong một) với tổng thể quy hoạch diện tích đất 15 ha, cung cấp các loại hình căn hộ, văn phòng, shophouse cùng mảng xanh trải dài và quần thể hơn 100 tiện ích cao cấp phục vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí.

Lý giải yếu tố khiến MT Eastmark City có thể đưa ra mức giá ưu đãi trên, theo giới chuyên môn thì bên cạnh tiềm lực về tài chính, chủ đầu tư còn cần sở hữu lợi thế quỹ đất tích lũy từ sớm và chấp nhận hạ thấp biên độ lợi nhuận để mở rộng cơ hội sở hữu cho khách hàng. Có thể nói, MT Eastmark City là cơ hội khó có thể xuất hiện lần thứ hai. Được biết, sắp tới đây, dự án này sẽ giới thiệu tháp đẹp nhất view sông cũng có số lượng nguồn hàng khá hạn chế, chỉ hơn 600 căn.