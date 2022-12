TPBank nằm trong danh sách Ngân hàng vững mạnh hàng đầu Việt Nam theo The Asian Banker

Kết quả xứng đáng dành cho TPBank sau nhiều năm nỗ lực vươn mình

Hàng năm, bảng xếp hạng "The Strongest Bank in Vietnam” của The Asian Banker luôn được giới chuyên môn quan tâm và đánh giá rất cao, bên cạnh đó, đây cũng là thước đo giá trị đối với thị trường khi đánh giá chính xác “sức khỏe” tài chính và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, rộng hơn trên bình diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Quan điểm rằng một ngân hàng mạnh phải thể hiện sự lâu dài trong khả năng sinh lời từ chính các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình do đó, bảng xếp hạng của The Asian Banker được tính toán đánh giá minh bạch dựa trên sáu lĩnh vực hoạt động tài chính cụ thể: khả năng mở rộng quy mô, tăng trưởng bảng cân đối kế toán, hồ sơ rủi ro, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản và thanh khoản.

Năm nay, thứ hạng của các ngân hàng tại Việt Nam có sự cải thiện đáng kể so với 2021 cho thấy chất lượng và khả năng phát triển đồng đều trên nhiều lĩnh vực được đánh giá.

TPBank được xếp hạng ở vị trí hàng đầu

Năm 2021, từ vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, TPBank bất ngờ được The Asian Banker xướng tên và xếp hạng ở vị trí hàng đầu với tổng điểm 3.31 và sở hữu 5 tiêu chí đạt điểm tối đa, bao gồm: tiền gửi, lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, dự phòng rủi ro cho vay đối với tổng nợ xấu, thanh khoản.

Mặc dù không có điểm ở hạng mục Tổng tài sản so với GDP có trọng số lên đến 17,5%, nhưng TPBank vẫn đạt tổng điểm cao hàng đầu trong bảng xếp hạng. Điều này cho thấy sự nỗ lực của TPBank khi đang là một ngân hàng trẻ với tổng tài sản không lớn, nhưng luôn quan tâm tới sức mạnh tài chính nội tại để phát triển cũng như kiên trì theo đuổi những giá trị bền vững, để liên tục bồi đắp cho sự vững mạnh của mình.

Từ một ngân hàng trong diện tái cơ cấu, thành quả đã tới sau nhiều năm liên tục chú trọng phát triển kinh doanh toàn diện cũng như tiên phong nỗ lực hoàn thành những chuẩn mực tiên tiến của quốc tế trong quản trị rủi ro, không ngừng nâng cao năng lực vốn, chất lượng tài sản và duy trì sự ổn định trước những biến động của thị trường.





TPBank được đánh giá cao về hệ số CAR - tỷ lệ an toàn vốn do áp dụng chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III trong khi các ngân hàng khác trong hệ thống chỉ đang áp dụng Basel II.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ: “Khi triển khai đồng thời các chuẩn mực này, áp lực về kế hoạch vốn của ngân hàng trong trung và dài hạn là rất lớn, buộc TPBank phải lập kế hoạch chặt chẽ, tối ưu hóa nguồn vốn, xây dựng các kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhằm đảm bảo sự phát triển nhanh nhưng vững bền của ngân hàng. Xếp hạng và sự công nhận của The Asian Banker đã phản ánh rất chính xác tương quan thị trường và là sự ghi nhận tốt nhất cho những nỗ lực không ngừng của TPBank trong thời gian qua.”

Cùng thời điểm, tháng 11.2022, International Business Magazines (IBM), tạp chí tin tức quốc tế với hệ thống phân tích chuyên sâu về tài chính, kinh tế, ngân hàng, công nghệ đã vinh danh TPBank là ngân hàng áp dụng chuẩn mực quốc tế cao nhất về quản trị rủi ro và quản trị tài chính Việt Nam 2022.

Trước đó, TPBank là một trong 9 ngân hàng được Moody’s nâng xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn (từ B1 lên mức Ba3); xếp hạng rủi ro đối tác của ngân hàng được giữ nguyên ở mức Ba3. Triển vọng xếp hạng ở mức ổn định và nhận định TPBank sở hữu khả năng sinh lời tốt, chất lượng tài sản an toàn, nền tảng vốn vững chắc và khả năng thanh khoản cao.

Đại diện Moody’s cho biết, việc nâng điểm tín nhiệm cơ sở BCA cho TPBank dựa trên triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam cũng như sự cải thiện đáng kể về chất lượng tài sản của ngân hàng, trong đó chú trọng tới những cải thiện từ sức mạnh tín dụng nội tại (standalone credit strength), đặc biệt là công tác xử lý nợ xấu, cải thiện mạnh mẽ nguồn vốn của ngân hàng.

Được thành lập từ năm 1996, The Asian Banker là tạp chí đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Châu Á. Các bảng xếp hạng của The Asian Banker được xét duyệt chặt chẽ, minh bạch, và là giải thưởng uy tín nhất dành cho lĩnh vực ngân hàng tại khu vực Châu Á.