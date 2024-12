TP.HCM báo động tình trạng lây nhiễm HIV: 'Chợ tình' đồng tính nam là thủ phạm

Công an kiểm tra "chợ tình" đồng tính nam

Tối 30.12, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên, tổ công tác Công an Q.Bình Tân, Công an P.Tân Tạo A đã tiến hành tuần tra kiểm soát các tuyến đường vào bãi đất trống trong KCN Tân Tạo.

Công an Q.Bình Tân kiểm tra, đưa một số người về trụ sở để tiếp tục làm rõ ẢNH: NHÓM PV

Tại đây, lực lượng công an phát hiện một số trường hợp có biểu hiện nghi vấn như chạy xe lòng vòng, đứng ở đoạn đường vắng trong KCN nên tiến hành kiểm tra hành chính. Công an đưa 7 người về trụ sở làm việc, trong đó có 3 trường hợp không xuất trình được CCCD, bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý theo quy định.

Cũng trong tối cùng ngày, khi thấy tổ công tác Công an P.Thủ Thiêm và Công an P.An Khánh (TP.Thủ Đức) tuần tra, nhiều nhóm nam giới đang tụ tập trong góc tối, đường vắng trong các khu công trình quanh đường Tố Hữu, đường Trần Bạch Đằng lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, những người này lại tụ tập...

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, các khu vực xảy ra tình trạng như báo phản ánh là các khu công trình đang trong quá trình thi công, rào chắn, thiếu đèn chiếu sáng, vắng vẻ người qua lại. Lợi dụng đặc điểm này, một số người tập trung về đây, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Quá trình giám sát, công an 2 phường An Khánh và Thủ Thiêm thường xuyên tuần tra, kiểm soát các vấn đề về an ninh trật tự tại các khu vực nói trên. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tuyên truyền, kết hợp đẩy đuổi.