TP.HCM: Bắt được nghi phạm chém một luật sư tử vong

Ngày 6.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được Lê Công Đạt (21 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam), bị can bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy.