TP.HCM: Bắt giữ hai tên gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can Lê Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Cấu Trọng Duy (25 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, PC02 tiếp nhận thông tin về 5 vụ cướp giật tài sản gây ra bởi hai nam thanh niên đi cùng nhau. Thủ đoạn gây án của các đối tượng rất táo tợn, thủ sẵn bình xịt hơi cay, sẵn sàng tấn công người dân nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Ngay sau đó, PC02 phối hợp Công an Q.8 xác lập chuyên án khám phá. Qua đấu tranh, Minh, Duy thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đến ngày 8.1 thì 2 tên này bị công an bắt giữ.

Tại CQĐT, bị can Duy và Minh bước đầu khai nhận, đã thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.8.

Gây ra hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại

Cụ thể, trưa 22.6.2022, Duy rủ Minh đi cướp giật. Sau đó Minh điều khiển xe máy (BS 59F1 - 358.19), Duy chạy xe máy màu xám trắng (không rõ biển số) đi lòng vòng các tuyến đường trên Q.8 "săn mồi".





Khi đến trước chung cư Topaz City (số 39 Cao Lỗ, P.4, Q.8), Minh, Duy phát hiện anh L.Q.T (26 tuổi, ngụ Q.1) đang ngồi trên xe máy gọi điện thoại iPhone 13 thì Duy đứng từ xa cảnh giới, Minh chạy xe từ phía sau, áp sát cướp giật chiếc iPhone, rồi tăng ga tháo chạy.

Lập tức, anh T. đuổi theo và đến trước số 29 Võ Liêm Sơn (P.4, Q.8) thì Minh bị ngã. Lúc này, anh T. điều khiển phương tiện lao đến tông trúng Minh khiến cả hai té ra đường, chiếc điện thoại bị rơi xuống đất.

Tên cướp giật hung hãn định rút bình xịt hơi cay tấn công anh T., nhưng nạn nhân xông tới đánh khiến Minh ngã xuống.

Minh lấy được bình xịt hơi cay tấn công anh T. rồi lên xe của Duy tẩu thoát... Theo PC02, cả hai bị can này còn gây ra các vụ giật dây chuyền, điện thoại khác ở Q.8.

Hiện CQĐT mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản nói trên, làm rõ hành vi tiêu thụ của các đối tượng khác để xử lý đúng quy định.