TP.HCM: Bé gái 6 tuổi mất tích khi chơi gần nhà ở H.Bình Chánh

Ngày 30.12, Công an xã Bình Chánh (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ bé gái 6 tuổi mất tích xảy ra trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thanh Thúy (26 tuổi, quê Kiên Giang) thuê trọ tại ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết, trưa 28.12, con gái của chị là Nguyễn Bảo Như (6 tuổi) cùng vài bé nhỏ khác ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) cách nhà khoảng 50 mét để vui chơi.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, không thấy con về, chị Thúy ra tìm nhưng không có. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy bé, nên trình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp.

“Mấy ngày nay người trong gia đình bỏ cả công việc làm đi tìm. Tôi chạy qua các quận trung tâm thành phố tìm cũng không thấy, nên lo lắm”, chị Thúy buồn rầu nói.





Gia đình chị Thúy dán tờ rơi tìm trẻ lạc, đăng thông tin bé Bảo Như mất tích lên các hội nhóm trên mạng xã hội để nhờ trợ giúp, tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về bé.

Cũng theo chị Thúy, ngay trong chiều 30.12, gia đình nhận được thông tin từ một người dân cho biết, hôm 28.12, người này có thấy bé Như chơi tại khu vực gần chợ Bình Chánh. Bé được một người đưa lên xe ô tô chở đi đâu không rõ. Gia đình chị Thúy đang xác minh thêm thông tin này, trước khi cung cấp cho cơ quan công an.

Liên quan vụ mất tích này, đại diện Công an xã Bình Chánh (H.Bình Chánh) xác nhận gia đình bé gái nói trên đã đến trụ sở công an trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét, làm rõ.