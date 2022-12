TP.HCM: Công an tạm giữ hai người chống đối, tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ

Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Thành Công (24 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, quê Bạc Liêu) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 16 giờ 45 ngày 10.12, Tổ CSGT-TT Công an Q.Bình Tân, (TP.HCM) gồm thượng úy N.K, thiếu tá P.T đang thực hiện nhiệm vụ trước số 2-2A đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Lúc này, tổ công tác phát hiện Công chạy xe máy chở Bảo không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi dừng phương tiện, Công và Bảo tỏ thái độ không chấp hành, có biểu hiện say xỉn. Công sau đó cố tình lái xe bỏ chạy thì bị anh T. rút chìa khóa xe. Bảo ngồi phía sau bước xuống xe, cởi áo, đe dọa, chửi bới tạo áp lực nhầm đòi lại chìa khóa xe.





Công xuống xe dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và người của anh K. Anh T. thấy vậy quay trở lại hỗ trợ anh Kế thì bị Công tấn công, dùng tay kẹp cổ quật ngã xuống đường và đánh nhiều cái vào người.

Quá bức xức trước thái độ của Bảo và Công, người dân đến hỗ trợ cùng hai CSGT khống chế, bắt giữ hai người này bàn giao cho Công an phường để xử lý. Toàn bộ vụ việc được người dân gần đó chứng kiến quay clip. Tại trụ sở công an, qua kiểm tra, Công dương tính với ma túy.

Công và Bảo nói, thời điểm trên, cả hai trên đường đi nhậu về. Do đã say nên không kiểm soát được bản thân. Hiện công an đã tạm giữ Công và Bảo để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.