TP.HCM: Đến công an phường đầu thú sau khi đâm em họ tử vong

Đến chiều 31.12, Công an Q.12 (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, làm rõ vụ một thiếu niên 16 tuổi bị anh họ đâm tử vong.

Nạn nhân là L.M.T, nghi phạm là N.T.T (17 tuổi, cùng ngụ P.Thới An, Q.12, TP.HCM).

Theo đó, sáng cùng ngày, N.T.T đến Công an P.Thới An (Q.12) đầu thú, khai trong lúc xô xát đã dùng hung khí đâm em họ là L.M.T.

Công an P.Thới An (Q.12) phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường là một căn nhà trên quốc lộ 1 (P.Thới An, Q.12). Theo người dân trong khu vực, 2 anh em này ở chung nhà. Sáng sớm cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, N.T.T dùng hung khí đâm L.M.T.





Nạn nhân chạy được một đoạn thì gục xuống, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ nạn nhân 16 tuổi bị anh họ đâm tử vong.