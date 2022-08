TP.HCM: Đi ngủ quên đóng cửa, bị trộm đột nhập lấy túi xách

Ngày 27.8, Công an P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, anh H.C. (32 tuổi, quê Bình Định) cho biết, anh thuê nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Tân Bình) để ở và kinh doanh. Tối 23.8, anh C. ra ban công lầu 1 căn nhà hóng gió, sau đó vào ngủ và quên đóng cửa.

Đến sáng 24.8, khi thức dậy, anh C. phát hiện 2 túi xách của gia đình bị mất. Xem lại camera an ninh nhà dân xung quanh, anh C. thấy hơn 2 giờ sáng cùng ngày, có nam thanh niên rình rập trước cửa nhà.





"Kẻ trộm leo nhà dân bên cạnh, đột nhập vào nhà tôi. Lấy được hai túi xách người này ra con hẻm bên cạnh lục lấy hết tiền bên trong rồi vứt bỏ lại giấy tờ cùng một túi xách", anh C. nói.

Sau khi trích xuất được dữ liệu camera, gia đình anh C. liền đến trình báo công an và cho biết số tiền bị trộm lấy mất gần 70 triệu đồng tiền mặt. Kẻ trộm làm rớt lại chiếc nón vải tại ban công lầu 1. Tường nhà dân có nhiều vết bẩn, dấu tay, nghi của kẻ trộm.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân về vụ mất trộm tài sản, lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận, làm rõ vụ việc.