Các điểm vui chơi TP.HCM đón gần 1 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 2.9

Ngày 4.9, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, theo thống kê ban đầu, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí ước đạt 920.000 lượt.

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ 2.9 này, TP.HCM cũng ước đón 32.484 lượt khách quốc tế và 365.000 lượt khách du lịch nội địa. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú khoảng 130.000 lượt khách; công suất phòng trung bình 75%. Doanh thu ước đạt 2.740 tỉ đồng.

Sở Du lịch TP.HCM cũng cho hay, ngành du lịch TP trong giai đoạn phục hồi đã chú trọng đến thị trường khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị). Một số đoàn MICE đến Thành phố thời gian gần đây như: đoàn MICE Hoa Kỳ 140 khách, đoàn MICE Ấn Độ 460 khách, đoàn MICE Nam Phi… Ngành du lịch TP.HCM Kỳ vọng những tháng cuối năm sẽ thu hút được nhiều khách quốc tế đến với TP, đạt mục tiêu kế hoạch năm 2022.





Du lịch TP.HCM đã có kế hoạch xây dựng, đầu tư làm mới sản phẩm trên cơ sở 366 tài nguyên du lịch đã được công bố với trọng tâm là kế hoạch “mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch”.

Có thể kể đến một số tour đặc sắc như: Sài Gòn di sản trăm năm, Theo dấu chân biệt động Sài Gòn, Sài Gòn rong ca chiều thứ 7, Củ Chi - Đất thép thành đồng, Củ Chi - Nông trang xanh, Địa Đạo vùng Đất Thép, Sài Gòn đẹp lắm!, Trải nghiệm xe buýt hai tầng - Xuôi dòng Bình Trị Giang, Biệt động Sài Gòn, Từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM nay, Bình Chánh - những điều chưa kể...

Ngoài ra, TP.HCM đã quảng bá, thu hút khách du lịch đến TP qua các sự kiện lễ hội và chương trình “TP.HCM chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City” (Lễ hội Áo Dài, Ngày hội Du lịch, Lễ hội khinh khí cầu, ITE HCMC 16th 2022…).

Theo thống kê trong 8 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến TP.HCM khoảng 1.382.783 lượt, đạt 39,5% so với kế hoạch năm 2022. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM đạt 16.777.221 lượt, đạt 83,9% so với kế hoạch năm 2022. Tổng thu du lịch 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt74.500 tỉ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm 2022.