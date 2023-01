TP.HCM: hai vụ tai nạn trên quốc lộ 1, một người tử vong

Ngày 9.1, Công an Q.12 (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn quận.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 9.1, trên quốc lộ 1, đoạn vừa qua khỏi cầu vượt An Sương (hướng từ Q.12 đi TP.Thủ Đức) khoảng 700 m (thuộc P.Trung Mỹ Tây, Q.12) xảy ra một vụ TNGT giữa xe máy (BS: 59S2 - 352.27) với container chạy cùng chiều. Hậu quả người đàn ông đi xe máy bị container cán tử vong. Nhận tin báo, Công an Q.12 phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khuya 8.1, bên dưới gầm cầu vượt Sóng Thần (quốc lộ 1, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) xảy ra vụ TNGT giữa xe khách (BS: 37B - 005.77) với một xe đầu kéo (BS: 61H - 031.24). Rất may, vụ TNGT không gây thương vong về người. Tại hiện trường, phần kính chắn gió phía trước bên phải của xe khách bị bể nát, 2 phương tiện nằm chắn một phần gầm cầu vượt.





Sau đó, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.