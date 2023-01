TP.HCM: Nam tài xế mua 16 kg pháo, chưa kịp bán thì bị bắt

Chiều 4.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án nhận hối lộ tại Đội 2 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Thuận.