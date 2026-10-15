159 điểm ngập phân bố ra sao?
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố sau hợp nhất đang đối mặt với 159 điểm ngập do mưa và triều cường.
Về mặt địa lý, khu vực TP.HCM cũ ghi nhận 76 điểm (gồm 57 điểm ở nội đô và 19 điểm tại Thủ Đức cũ). Các vùng sáp nhập mới là Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ lần lượt ghi nhận 52 và 31 điểm ngập.
Chọn một điểm để xem mức độ và khu vực. Bản đồ sử dụng dữ liệu đã được biên tập trong biểu đồ nhúng.
39 điểm ngập thường xuyên
Toàn thành phố có 39 điểm ngập thường xuyên, 33 điểm ngập vừa, 22 điểm ngập nhẹ và 65 điểm chưa được phân loại.
Các điểm ngập xếp theo khu vực và mức độ
Ngập thường xuyên: trên 30 cm và tụ nước lâu hơn 120 phút.
Nguồn: Công văn 2827/SXD-HTKT ngày 23.01.2026 của Sở Xây dựng TP.HCM.
Đánh giá theo mức độ, toàn thành phố có 39 điểm ngập thường xuyên (mức nước ngập trên 30 cm, tụ nước lâu hơn 120 phút), 33 điểm ngập vừa và 22 điểm ngập nhẹ. Còn 65 điểm chưa được phân loại mức độ, chủ yếu là 52 điểm ở Bình Dương cũ. Bản đồ dưới đây phóng to vào khu vực trung tâm TP.HCM.
Ngập mưa ở nội đô, triều cường ven sông
Đáng chú ý, khu vực nội đô TP.HCM cũ có đến 48 điểm ngập do mưa và 9 điểm ngập do triều cường. Những điểm ngập do triều này nằm chủ yếu ở phía Nam và ven sông. Trong số điểm ngập do mưa, 15 điểm ngập thường xuyên tập trung ở các phường Đông Hưng Thuận, Thông Tây Hội, An Hội Đông, Thạnh Mỹ Tây, Bình Trị Đông…
Tìm nhanh theo tên đường
hoặc phường
Gõ tên địa điểm vào bảng để kiểm tra các vị trí ngập trong danh sách của Sở Xây dựng.
|Đường / vị trí
|Phường/xã
|Khu vực cũ
|Nguyên nhân
|Mức độ
Nhiều áp lực cùng dồn lên
hệ thống thoát nước
Khí hậu, triều cường và sụt lún
Lý giải tình trạng một số tuyến đường ngập sâu hoặc chậm rút nước, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nguyên nhân chính do mưa lớn vượt xa tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện hữu. Mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày lại trùng thời điểm triều cường đạt đỉnh đã làm tê liệt khả năng tiêu thoát của mạng lưới sông, kênh, rạch.
Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy nền đất tại TP.HCM đang sụt lún nhanh từ 20 – 50 cm, làm giảm độ dốc thoát nước của hệ thống cống và hình thành các vùng trũng cục bộ, gia tăng nguy cơ ngập úng.
Quy hoạch và đô thị hóa
Bên cạnh thời tiết cực đoan, hạ tầng thoát nước của TP.HCM vốn được đầu tư từ lâu, tiết diện cống nhỏ và chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa nhanh.
Đô thị hóa kéo theo tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm kênh, rạch, làm giảm đáng kể diện tích trữ và điều hòa nước tự nhiên.
50 vị trí dự kiến xử lý đến năm 2030
Để ứng phó tình trạng ngập úng, Kế hoạch 537/KH-UBND ngày 2.10.2026 của UBND TP.HCM đã đề ra nhiều nhóm giải pháp toàn diện.
Về giải pháp phi công trình, thành phố xây dựng phương án phát triển hạ tầng thủy lợi 2025–2050 (tầm nhìn 100 năm), phối hợp liên vùng với Tây Ninh và Đồng Nai vận hành xả lũ liên hồ chứa thượng nguồn, đồng thời rà soát quy hoạch thoát nước theo mô hình lưu vực.
Đối với giải pháp công trình, trọng tâm giai đoạn 2026 – 2027 là hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều (giai đoạn 1) dự kiến bàn giao giữa tháng 11.2026, giúp khép kín tuyến ngăn triều, bảo vệ 570 km² và xóa 8 vị trí ngập do triều ở phía Nam cùng khu vực trung tâm.
Bảo vệ 570 km², giải quyết 8 vị trí ngập do triều
Dự án dự kiến được bàn giao và đưa vào hoạt động vào giữa tháng 11.2026.
2026-2027
69.348 tỉ đồng
9 dự án hoàn thành đến hết năm 2026 giải quyết 3 vị trí; 45 dự án hoàn thành đến hết năm 2027 giải quyết 30 vị trí.
2028-2030
72.992 tỉ đồng
Dự kiến xử lý 5 vị trí năm 2028, 2 vị trí năm 2029 và 10 vị trí năm 2030.
Đặc biệt, từ nay đến năm 2030, TP.HCM triển khai 87 dự án theo 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 142.000 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 – 2027 chi hơn 69.348 tỉ đồng cho 54 dự án nhằm giải quyết 33 vị trí ngập, ưu tiên xử lý dứt điểm 6 điểm ngập nặng gồm tuyến Thảo Điền – Quốc Hương – Nguyễn Văn Hưởng; chợ Thủ Đức; khu vực Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất; đường Nguyễn Văn Quá, cùng các đoạn Quốc lộ 13 thuộc Bình Dương cũ và Quốc lộ 51 thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Giai đoạn 2028 – 2030 sẽ tiếp tục bố trí gần 73.000 tỉ đồng cho 33 dự án còn lại để giải quyết dứt điểm 17 vị trí ngập tiếp theo.
Đầu tư chống ngập qua từng năm
Đơn vị vốn: tỉ đồng
Nguồn: kế hoạch 537/KH-UBND TP.HCM (2.10.2026)
Số vị trí ngập dự kiến xử lý
TP.HCM cũ (không gồm Thủ Đức): 2 · Bà Rịa – Vũng Tàu cũ: 1
TP.HCM cũ (không gồm Thủ Đức): 12 · Thủ Đức cũ: 8 · Bình Dương cũ: 8 · Bà Rịa – Vũng Tàu cũ: 2
TP.HCM cũ (không gồm Thủ Đức): 4 · Chưa rõ khu vực: 1
TP.HCM cũ (không gồm Thủ Đức): 2
TP.HCM cũ (không gồm Thủ Đức): 4 · Thủ Đức cũ: 2 · Bà Rịa – Vũng Tàu cũ: 4
Tổng cộng 50 vị trí trong giai đoạn 2026-2030.
Nguồn: kế hoạch 537/KH-UBND TP.HCM (2.10.2026)
Trước đó, theo đề xuất của Sở Xây dựng hồi đầu năm 2026, để xử lý cơ bản toàn bộ 159 điểm ngập trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM cần thực hiện 157 dự án với tổng mức đầu tư gần 348.000 tỉ đồng.
Sáu khu vực cần đẩy nhanh xử lý
Trong nhóm vị trí giải quyết đến hết năm 2027, kế hoạch nêu sáu khu vực cần cơ chế đẩy nhanh.
- 01Thảo Điền – Quốc Hương –
Nguyễn Văn Hưởng
- 02Khu vực chợ Thủ Đức
- 03Khu vực Gò Vấp cũ và sân bay
Tân Sơn Nhất
- 04Khu vực đường Nguyễn Văn Quá
- 05Quốc lộ 13 · Bình Dương cũ
- 06Quốc lộ 51 · Bà Rịa – Vũng Tàu cũ
Từ “ngập đâu xử lý đó” đến quản lý thông minh
Ngoài việc đầu tư hạ tầng cứng, Kế hoạch 537 đặt nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn 2028 - 2030, triển khai hệ thống quản lý thoát nước thông minh. Hệ thống này ứng dụng dữ liệu thời gian thực về mưa, triều cường, mực nước để hỗ trợ dự báo, mô phỏng kịch bản và ra quyết định vận hành hệ thống cống, van và trạm bơm.
Theo kế hoạch, việc số hóa dữ liệu hạ tầng, theo dõi vận hành trên bản đồ số và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dự báo, vận hành nhằm giúp TP.HCM chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ cách làm "ngập đâu xử lý đó" sang chủ động kiểm soát.
Trước mắt, trong giai đoạn 2026 - 2027, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước và đưa phần mềm Báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (nền tảng FEDS) vào khai thác, vận hành.
Bình luận (0)