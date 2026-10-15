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159 điểm ngập phân bố ra sao?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố sau hợp nhất đang đối mặt với 159 điểm ngập do mưa và triều cường.

Về mặt địa lý, khu vực TP.HCM cũ ghi nhận 76 điểm (gồm 57 điểm ở nội đô và 19 điểm tại Thủ Đức cũ). Các vùng sáp nhập mới là Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ lần lượt ghi nhận 52 và 31 điểm ngập.