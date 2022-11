TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ

Công an TP.Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Lâm Đồng triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với số tiền lên tới hơn 34 tỉ đồng.