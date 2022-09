TP.HCM: Trinh sát hóa trang, bắt nghi phạm trộm đôi giày trị giá 2 triệu đồng

Ngày 2.9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa bàn giao Hà Thanh Giang (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), người bị truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản”, cho Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trước đó, tháng 4.2022, Giang làm công nhân tại công ty chuyên sản xuất giày ở H.Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tại đây, Giang lấy trộm đôi giày giá hơn 2 triệu đồng tại công ty và bị phát hiện.

Nhận tin báo, công an đến lập biên bản đưa Giang về trụ sở làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.





Giang sau đó được gia đình bảo lãnh về nhà chờ điều tra xử lý, tuy nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương do vậy công an đã ra quyết định truy nã Giang.

Khi trốn lên TP.HCM, Giang xin vào công trình xây dựng Q.12 làm việc. Đến tháng 6.2022, Giang nghỉ việc đến H.Bình Chánh xin ở nhờ nhà một người dì và phụ buôn bán.

Trưa 1.9, Giang đang uống cà phê gần chỗ làm thì trinh sát Đội 3, PC02 cùng Công an xã An Phú Tây, H.Bình Chánh và Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang hóa trang, tiếp cận khống chế bắt giữ.