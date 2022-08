TP.HCM: Va chạm xe tải, người phụ nữ bán vé số tử vong tại chỗ

Hơn 13 giờ ngày 27.8, Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ, xảy ra trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.K.C (50 tuổi, ngụ TP.Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải BS 51C - 873.79 đi trên đường tỉnh lộ 43, hướng cầu vượt Gò Dưa đi cầu tỉnh lộ 43. Khi xe tải còn cách cầu tỉnh lộ 43 khoảng 30 m (thuộc P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) thì va chạm với xe máy BS 61Z3 - 2207 do bà C. điều khiển. Hậu quả tai nạn làm bà C. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, vật dụng của nạn nhân rơi vương vãi.





Người nhà nạn nhân cũng có mặt để cung cấp thông tin. Theo người nhà, sáng nay bà C. đi bán vé số về thì ghé chợ mua đồ ăn trưa, vừa rời đi thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm người phụ nữ bán vé số tử vong tại chỗ.