TP.Thủ Đức: Thấy bạn bị đánh, xông vào can ngăn, bị đâm tử vong

Ngày 30.11, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết nhóm nghi can gây ra vụ ẩu đả khiến 1 người chết tại quán bia hơi ở P.Linh Trung đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận gồm 5 nam và 2 nữ. Vụ án mạng xảy ra tối 27.11, khi nhóm này vừa xong cuộc nhậu, lấy xe ra về thì xảy ra mâu thuẫn với anh T.V.C (23 tuổi, ngụ Bình Phước) và anh P.V.Đ (35 tuổi, ngụ Bình Dương).

Lúc này, cả nhóm xông vào đánh anh C. Anh Đ. thấy vậy nên can ngăn thì bị 1 nghi can dùng hung khí tấn công, gục tại chỗ.





Gây án xong, cả nhóm rời đi; anh Đ. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương thấu ngực trái.

Sau đó, các nghi can đã đến công an TP.Thủ Đức đầu thú.