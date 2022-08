TP.Vị Thanh: Người dân đổ xô gom đất trước nguy cơ sốt đất cục bộ

Điểm nóng “sốt đất”

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ngân sách trung ương đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 86.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% so với cả nước để triển khai 27 dự án thúc đẩy cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL.

Theo thống kê của batdongsan.com.vn, BĐS Hậu Giang có lượt quan tâm tìm kiếm cao nhất khu vực ĐBSCL, vượt qua cả Cần Thơ về phân khúc đất nền. Cụ thể, quý 1/2022 chiếm 13% toàn vùng, đến quý 2/2022 là 21%. Trong đó, hơn 60% tổng lượt tìm kiếm này hướng đến địa bàn TP.Vị Thanh.

Kể từ khi các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được mở rộng và đặc biệt là đón đầu tuyến cao tốc miền Tây đã và đang được xây dựng, Vị Thanh đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc khi được lựa chọn là nơi xây dựng các khu, cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đổ về đầu tư kinh doanh. Đây chính là “bệ phóng” nâng tầm giá trị BĐS Vị Thanh.

"Dù có nhiều tiềm năng và cơ hội nhưng giá bất động sản Hậu Giang hiện nay còn "mềm" so với nơi khác, khu vực cửa ngõ TP.Vị Thanh có mức giá khoảng 19 triệu đồng/m2; một số dự án gần khu công nghiệp mức giá trên dưới 10 triệu/m2, thấp hơn nhiều so với các thị trường lân cận. Trong bối cảnh các đô thị lớn như Cần Thơ không còn sản phẩm giá rẻ, thì bất động sản Hậu Giang còn nhiều dư địa và triển vọng để đầu tư", ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.Cần Thơ nhận định.

Tranh thủ “gom đất” trước cơn sốt tăng giá

Tuy mặt bằng giá tại Vị Thanh còn khá thấp, nhưng tốc độ tăng giá lại nhanh. Theo khảo sát thông tin từ các đơn vị môi giới nhà, đất, những lô đất tại các đô thị trung tâm TP.Vị Thanh có tốc độ tăng "phi mã", năm 2016 có mức giá bình quân từ 4 - 9 triệu/m2, năm 2018 tăng từ 30 - 35%, tuy nhiên đến nay nơi đây đã có mức giá tăng gấp hai, gấp ba lên tới 19 triệu/m2.

Ghi nhận tại xã Vị Tân (TP.Vị Thanh, Hậu Giang), từ đầu tháng 7.2022 đến nay lượng nhà đầu tư BĐS từ các nơi đổ về địa phương tăng mạnh. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều người dân tại đây cũng đổ xô đi gom đất vì lo ngại giá đất tại đây sẽ “tăng phi mã”.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Như (ngụ tại TP.Vị Thanh, Hậu Giang): “Trước đây tôi có kinh doanh quán cà phê tại trung tâm thành phố, nhưng thời gian gần đây tôi chuyển sang làm bất động sản khi thấy có quá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Cơ sở hạ tầng tại Vị Thanh ngày càng được đầu tư và phát triển, kéo theo giá BĐS nơi đây tăng cao, do đó tôi đã cùng một vài người bạn và người thân đi xem và “săn” những lô đất có tiềm năng để không bỏ lỡ cơ hội”.





Nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, việc tăng giá đất tại Vị Thanh không phải “cơn sốt” hay “bong bóng” mà đây là điều tất yếu. Sở dĩ có sự tăng trưởng cao như vậy là do khởi điểm của BĐS Hậu Giang còn khá thấp, dư địa tăng giá cao, thêm vào đó nơi đây đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ và quyết liệt... nên mức tăng giá đất tại Vị Thanh thời gian qua là hoàn toàn tương thích.

Dự báo đến trước thềm 2025 giá BĐS tại Vị Thanh có thể sẽ tăng gấp 7 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên lựa chọn những dự án BĐS được đầu tư bài bản, vị trí đắc địa và pháp lý hoàn chỉnh để đầu tư an toàn, gia tăng tiềm năng sinh lời bền vững và an cư lâu dài.

Nằm tọa lạc tại trung tâm thành phố Vị Thanh với quy mô 35 ha, Khu đô thị The Venice City đang là một trong những dự án BĐS đang được giới đầu tư quan tâm hàng đầu. The Venice City được lấy cảm hứng từ phong cách Italia với 1.377 sản phẩm đa dạng như nền shophouse, nền shopvillas, nền biệt thự cùng với hơn 25 tiện ích đẳng cấp.

Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường sở hữu đầy đủ 3 yếu tố đắt giá “nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ”. The Venice City được quy hoạch bài bản thành 5 khu chức năng riêng biệt, dự kiến có giá công bố xoay quanh mức 14,5 triệu/m2. Mức giá này được đánh giá còn khá “mềm” so với tiềm năng của dự án.

Ngoài những ưu thế vượt trội về vị trí độc tôn hiếm có, tiện ích và thiết kế, thì pháp lý hoàn chỉnh (hiện dự án đã có sổ đỏ từng nền) cũng là lý do then chốt tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Khu đô thị The Venice City.

Sở hữu lợi thế về địa hình, tài nguyên và tiềm năng phát triển bền vững, TP.Vị Thanh đang dần thay da đổi thịt và đưa giá BĐS lên đỉnh điểm sau nhiều năm.