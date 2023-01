Trả hồ sơ vụ cựu thiếu tá công an ở TP.HCM giả 7 văn bản tố tụng

Ngày 13.1, thông tin từ TAND TP.HCM cho hay, tòa đã trả hồ sơ vụ án “giả mạo trong công tác” đối với bị can Đoàn Thanh Phương, 38 tuổi, cựu thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (nay là Công an TP.Thủ Đức), cho Viện KSND tối cao để làm rõ một số nội dung.

Theo TAND TP.HCM, cáo trạng thể hiện hành vi phạm tội của Đoàn Thanh Phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Đào Anh Tuấn thực hiện.

Vì vậy, để giải quyết toàn diện, đúng pháp luật, TAND TP.HCM đề nghị Viện KSND tối cao điều tra, làm rõ hiện nay vụ án liên quan đến Đào Anh Tuấn đã giải quyết như thế nào.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, năm 2019, Phương được phân công xác minh nguồn tin tội phạm đến khi khởi tố, điều tra vụ án Đào Anh Tuấn phạm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại P.Phú Hữu (Q.9).

Trong quá trình điều tra vụ án, Phương dùng thủ đoạn cắt, dán chữ ký photo của ông Quách Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.9, để làm giả 2 văn bản của Cơ quan CSĐT, gồm: quyết định truy nã số 1 ngày 15.1.2021; sử dụng máy tính soạn thảo lệnh tạm giam số 200 ngày 4.6.2021 để tạm giam Đào Anh Tuấn từ ngày 5.6.2021 đến ngày 3.8.2021 rồi dùng thủ đoạn gian dối để trình ông Quách Thắng ký, ban hành.

Ngoài ra, bị can Đoàn Thanh Phương còn làm giả 5 văn bản của Viện KSND Q.9. Cụ thể, Phương dùng cục tẩy (gôm) và lưỡi dao lam cạo, tẩy xóa các thông tin của một vụ án khác để làm giả quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Anh Tuấn; làm giả quyết định gia hạn tạm giam Đào Anh Tuấn, phê chuẩn lệnh tạm giam và quyết định gia hạn tạm giam, thời điểm năm 2021 của Viện KSND TP.Thủ Đức đối với Đào Anh Tuấn.





Quên chuyển hồ sơ sang Viện KSND kiểm sát, phê chuẩn

Theo điều tra, Phương giả mạo 7 văn bản tố tụng trên là do bị can phát hiện hồ sơ vụ án Đào Anh Tuấn không được chuyển sang Viện KSND Q.9 kiểm sát điều tra theo quy định.

Hơn nữa, năm 2021, khi Viện KSND Q.9 sáp nhập vào Q.2, Q.Thủ Đức thành Viện KSND TP.Thủ Đức, thì các vi phạm này không thể khắc phục được nên Phương đã làm giả các lệnh, quyết định liên quan để che giấu hành vi vi phạm, trốn tránh trách nhiệm cá nhân. Đoàn Thanh Phương bị truy tố theo khoản 3, khung hình phạt từ 7 - 10 năm tù, với hành vi làm giả giấy tờ với số lượng từ 6 - 10 giấy tờ.

Tại Cơ quan CSĐT, Phương khai biết các vi phạm tố tụng của mình không thể khắc phục vì Viện KSND Q.9 (cũ) không còn con dấu do sáp nhập vào Viện KSND TP.Thủ Đức.

Mặt khác, Phương khai có mâu thuẫn với cá nhân ông Quách Thắng nên Phương cho rằng nếu báo cáo sự việc, thì ông Thắng cũng không ký các thủ tục để hợp thức hóa hồ sơ, nên Phương đã làm giả các văn bản tố tụng đã vi phạm.