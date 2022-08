Trà Ngọc Hằng, Thanh Thức về miền Tây làm từ thiện

Nằm trong khuôn khổ chương trình Kiến tạo nhịp cầu, đoàn nghệ sĩ TP.HCM gồm Trà Ngọc Hằng, diễn viên Thanh Thức, diễn viên Nhâm Phương Nam, MC Nhật Trường, ca sĩ Anh Duy… vừa có cuộc hành trình về Tiền Giang tham dự lễ khởi công cầu Khang Lộc (xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang). Các nghệ sĩ diện áo thun giản dị, góp vui bằng các tiết mục văn nghệ và trao quà cho bà con nghèo.

Trà Ngọc Hằng thấy vinh dự được góp mặt trong hành trình ý nghĩa này. Thời gian qua, bên cạnh các dự án nghệ thuật, người đẹp còn có những hoạt động thiện nguyện. Do đó, nhận được lời mời tham gia chương trình xã hội, cô không chút đắn đo mà nhận lời ngay. Diễn viên Anh yêu em được bao lâu tích cực tham hoạt động dưới trời nắng gắt với mục đích chia sẻ cùng người dân miền Tây.

Không chỉ tham gia lễ khởi công xây dựng, Trà Ngọc Hằng còn góp vui trong chương trình bằng các ca khúc bolero dưới sự cổ vũ của người dân địa phương. Người đẹp 8X chia sẻ: “Có đi nhiều nơi mới thấy quê hương mình còn nhiều chỗ đi lại khó khăn, đời sống bà con còn nhiều vất vả. Chiếc cầu mới khởi công xây dựng là thành quả chung tay của rất nhiều người. Hằng hi vọng khi có chiếc cầu, mọi người nơi đây sẽ thuận lợi trong di chuyển và có cuộc sống tốt hơn".





Trà Ngọc Hằng cũng không quên lưu lại những hình ảnh kỷ niệm vui vẻ cùng các nghệ sĩ trong chuyến hành trình đáng nhớ này. Cô bày tỏ tinh thần sẵn sàng tham gia các chương trình thiện nguyện và hi vọng có thể góp sức chung tay chia sẻ nhiều hơn nữa thông qua các hoạt động xã hội.

Chương trình Kiến tạo nhịp cầu do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Nam Phương và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai, nhằm vận dụng sự ủng hộ của nhân dân cả nước xây dựng các cây cầu giao thông giúp người dân vùng sông nước đi lại thuận tiện, trẻ em đến trường được an toàn hơn. Tính đến thời điểm này, chương trình đã kêu gọi tài trợ được hàng chục tỉ đồng và hoàn thành gần 20 công trình cầu dân sinh tại các tỉnh Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An và Vĩnh Long.