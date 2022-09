Trà Vinh: Bắt quả tang 40 người đánh bạc trực tuyến với nhà cái ở Campuchia

Chiều 1.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về hành vi đánh bạc, gồm: Trần Thanh Bình (37 tuổi), Nguyễn Hoàng Tú (31 tuổi), Nguyễn Văn Dự (43 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh Phụng (37 tuổi) và Kim Chót (38 tuổi, cùng ngụ H.Trà Cú, Trà Vinh).

Khoảng 13 giờ 30 ngày 30.8, Phòng CSHS phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà vinh và Công an H.Trà Cú bất ngờ kiểm tra quán cà phê “K+” ở ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp An (H.Trà Cú) do Nguyễn Ngọc Minh Phụng làm chủ.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 40 người đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Tang vật tạm giữ gồm 2 ti vi, 1 đầu thu wifi, 2 đầu thu hình, 1 thẻ nhớ, 43 điện thoại di động, 31 xe máy, hơn 199 triệu đồng, 2.150 đô la Úc...





Tại cơ quan công an, bước đầu, các con bạc khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Phụng đứng ra tổ chức bằng cách tạo tài khoản cá nhân rồi truy cập vào các trường gà ở Campuchia để các con bạc xem trực tiếp các trận đá gà qua màn hình tivi. Trong mỗi trận đấu, các con bạc (trong đó có Phụng) sẽ chọn bên thắng, thua và sát phạt lẫn nhau với mức tiền cược từ vài trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng/người.

Hiện vụ đánh bạc trực tuyến trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.