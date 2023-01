Trà Vinh: Bị khởi tố, bắt giam vì đem theo ma túy đi chơi lúc nửa đêm

Ngày 27.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển từ tạm giữ hình sự sang tạm giam đối với Thi Minh Sang (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, lúc 0 giờ 20 phút ngày 21.1, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP.Trà Vinh tuần tra trên các tuyến đường nội ô thành phố. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc khóm 9, P.7, TP.Trà Vinh, tổ công tác phát hiện Sang chạy xe máy chở người ngồi sau có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Sang lấy ra 3 túi ni lông trong suốt hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy, 1 nỏ thủy tinh (dụng cụ sử dụng ma túy) và một số đồ vật có liên quan. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ và mời Sang về cơ quan công an làm việc.





Qua làm việc, Sang khai nhận 3 túi ni lông chứa chất màu trắng là ma túy đá, Sang mua của một người (không rõ lai lịch) tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM với giá 1 triệu đồng về sử dụng. Kết quả giám định số ma túy trên có trọng lượng 1,1257 gram.

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật