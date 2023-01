Trà Vinh: Hút trộm gần 20 m3 cát trên sông Cổ Chiên, bị phạt 40 triệu đồng

Ngày 5.1, Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND H.Châu Thành đối với P.H.Đ (21 tuổi, ngụ ấp Phú Đông 1, xã An Định, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) về hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19.12.2022, Tổ công tác Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Hưng Mỹ tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và vận tải trên sông Cổ Chiên, thuộc địa bàn xã Hưng Mỹ, H.Châu Thành.

Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 20.12.2022, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 1 ghe tải bằng gỗ có gắn động cơ bơm hút cát, trọng tải khoảng 35 tấn (không số hiệu) do Đ. điều khiển cùng với N.T.P (43 tuổi, cư trú ấp An Khương, xã Mỹ An, H.Thanh Phú, Bến Tre) đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.





Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 1 ghe gỗ, 1 bộ dụng cụ chuyên dùng để bơm, hút cát và gần 20 m3 cát sông.

Qua làm việc, Đ. thừa nhận hành vi hút trộm cát sông của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ, Công an H.Châu Thành đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.H.Đ số tiền 40 triệu đồng và buộc bơm trả lại số cát đã khai thác.