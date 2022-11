Trà Vinh: Khởi tố 4 phụ nữ đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề

Ngày 22.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can gồm Nguyễn Thị Dự (55 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Loan (31 tuổi), Lư Thị Kiều Chăm (26 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Linh (37 tuổi, cùng ngụ H.Trà Cú) để điều tra về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình mua bán nước giải khát tại nhà, Dự ghi số đề cho nhiều người khác và chuyển cho Linh để hưởng tiền hoa hồng. Chiều 17.11, Công an H.Trà Cú phát hiện Dự nhận phơi đề ghi trên tờ giấy của một con bạc với số tiền trên 2,5 triệu đồng.

Kiểm tra tin nhắn điện thoại của Dự, công an phát hiện vào ngày 16.11, Dự ghi số đề xổ số miền Nam cho Loan hơn 6,8 triệu đồng; nhận ghi đề xổ số miền Bắc 2,9 triệu đồng. Ngoài ra, Dự còn biên nhận cho 2 người khác tổng số tiền hơn 400.000 đồng.





Quá trình điều tra, Dự khai nhận sau khi nhận ghi đề cho Loan, Dự chuyển số tiền cho Linh bao lô các đài miền Nam với tổng số tiền hơn 6,3 đồng; xổ số miền Bắc hơn 2,6 triệu đồng.

Sau khi nhận phơi đề của Dự, Linh không giữ lại để tính tiền thắng thua mà chuyển cho Chăm để hưởng 15% hoa hồng. Xét thấy Loan, Dự, Chăm, Linh có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua đề, số tiền trên 5 triệu đồng nên Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Điều 321 Bộ luật hình sự.

Hiện, vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.