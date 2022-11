Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam bị can mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 10.11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thành Tha (tên thường gọi Tha Mập, 33 tuổi, ngụ khóm 7, TT.Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 1.2022, Tha thỏa thuận, thống nhất và kêu Nguyễn Trọng Tính (35 tuổi) đi lấy súng và 5 viên đạn bán cho Trần Hữu Thắng (51 tuổi, cùng ngụ TT.Càng Long, H.Càng Long) với giá 3,5 triệu đồng. Thắng mua và cất giấu súng tại nhà.

Đến tháng 5.2022, Thắng đem khẩu súng và 5 viên đạn bán cho Lê Văn Giang (34 tuổi, ngụ xã An Trường A, H.Càng Long) với giá 5 triệu đồng. Do không sử dụng được nên Giang nhờ Tính đến gặp Thắng để trả súng, lấy lại 5 triệu đồng và hứa cho Tính 2 triệu đồng.

Sau đó, Tính lấy khẩu súng cùng 5 viên đạn đi tìm Thắng nhưng không gặp. Trên đường đi đến địa điểm thuộc khóm 6, TT.Càng Long thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản và tạm giữ tang vật.





Kết quả giám định khẩu súng và 5 viên đạn trên được chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, súng còn bắn được và đạn nổ bình thường.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tính, Lê Văn Giang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Trần Hữu Thắng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Bùi Thành Tha bỏ trốn đến TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh điều tra đã bắt giữ Tha tại P.Tân Phú (Q.7, TP.HCM) và di lý về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật