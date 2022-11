Trải nghiệm đa giác quan với show thời trang giữa rừng thông See in the Forest

Việt Nam là một thị trường rộng lớn, giàu tiềm năng với dân số trẻ và ngày càng quan tâm đến thời trang và cũng đã có những chương trình gây được tiếng vang trong nước và quốc tế, tiêu biểu là tuần lễ thời trang Vietnam International Fashion Week. Với mong muốn đem đến một sự kiện thời trang giao hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên, chinh phục mọi giác quan của cả nghệ sĩ và các khách mời, See in the Forest đã ra đời như một món quà ý nghĩa dành tặng những tâm hồn yêu nghệ thuật, mê thời trang và say đắm thiên nhiên.

Trên hành trình trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam về Nghệ thuật, Thiên nhiên và Hội hoạ, một lần nữa, Flamingo Đại Lải cùng những cộng sự tuyệt vời là hai nhà thiết kế Hà Duy và Vân Anh Scarlet mang đến cho du khách một sự kiện Nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức trong Rừng thông. Không phụ sự mong đợi của show thời trang giữa không gian đậm hơi thở của nghệ thuật cùng cảnh quan thiên nhiên độc bản đã đem đến những cung bậc cảm xúc đáng nhớ.

Đến với See in the Forest, cả nghệ sĩ và khách mời đã lần đầu “Nhìn” những điều chưa từng biết tới và được “Thấy” những điều chưa từng được cảm nhận. Giữa rừng thông đại ngàn tuyệt đẹp của Flamingo Đại Lải, quý khán giả đã được đánh thức những rung cảm nghệ thuật bằng âm nhạc với chuỗi đêm nhạc Soul of the Forest. Giờ đây cũng chính tại rừng thông này, trong khoảnh khắc trở mình của đất trời và thiên nhiên khi thu qua đông tới, giữa những tia nắng xuyên qua những tán thông, âm nhạc reo vang trong nắng, trong gió đã dẫn lối những sải bước Runway in the Forest của những nàng thơ thời trang lộng lẫy, kiêu sa và đầy tinh tế, quyến rũ trong bộ sưu tập Rainbow in the Forest của nhà thiết kế Hà Duy và bộ sưu tập Love Ardently của nhà thiết kế Vân Anh Scarlet.





See in the Forest đã đưa cả nghệ sĩ và khán giả trở về với thiên nhiên, trở về với những gì nguyên bản nhất bên trong mỗi con người. Không đơn thuần chỉ là một show diễn thời trang, See in the Forest còn là “Miền nghệ thuật” hội tụ tinh hoa của những tác phẩm hội hoạ đáng giá, vẻ đẹp thiên nhiên độc bản và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng tại Flamingo Đại Lải.

Với sự quy tụ của khoảng hơn 500 nghệ sĩ và các khách mời đặc biệt, See in the Forest là một trong những sự kiện thời trang - nghệ thuật hấp dẫn nhất dịp thu - đông năm nay. Và cũng chính từ đây, hành trình nghỉ dưỡng và thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao giữa thiên nhiên tươi đẹp tại Flamingo Đại Lải sẽ tiếp tục được nối dài và làm phong phú thêm bởi những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng đến từ những đôi tay tài hoa, những bộ óc không ngừng sáng tạo và những trái tim không thôi thổn thức trước vẻ đẹp của con người, nghệ thuật và thiên nhiên.