Trận chung kết AFCON được ‘bật đèn xanh’ tại sân vừa xảy ra thảm kịch

Thông báo của CAF có nghĩa trận bán kết 2 của AFCON dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3.2 sẽ cũng giữ nguyên địa điểm tại trên sân Olembe, thay vì chuyển đến sân khác. Sân đấu có sức chứa 60.000 người này được chọn là địa chính tổ chức trận khai mạc và chung kết AFCON năm nay tại Cameroon.

"Sau khi ghi nhận các khuyến nghị và biện pháp từ chính phủ về các điều khoản an ninh bổ sung, ban tổ chức CAF đã nhất trí dỡ bỏ lệnh đình chỉ áp dụng đối với sân Olembe. Ban tổ chức địa phương và chính phủ Cameroon đã tăng cường đáng kể an ninh và nguồn lực tại sân Olembe, (CAF) tin tưởng rằng sự an toàn và an ninh của khán giả và du khách sẽ được đảm bảo", CAF cho biết trong một tuyên bố.

Thảm kịch đã xảy ra trước trận đấu vòng 1/8 hôm 24.1 giữa chủ nhà Cameroon và Comoros, khi những người hâm mộ chen lấn ở cổng vào phía nam của sân dẫn đến cảnh giẫm đạp hết sức thương tâm khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 2 phụ nữ, cũng như 38 CĐV cũng bị thương. Thảm kịch khiến trận tứ kết giữa chủ nhà Cameroon và Gambia phải chuyển đến tổ chức ở sân Japoma (Douala), thay vì Olembe.





Trận bán kết diễn ra tại Olembe sẽ chứng kiến ​​chủ nhà Cameroon đấu với Ai Cập vào ngày 3.2. Trận bán kết còn lại giữa Burkina Faso và Senegal sẽ được chơi tại sân Ahmadou Ahidjo, cũng ở Yaounde, vào ngày 2.2.