Trấn Thành: 'Làm người của công chúng mà không mong muốn nổi tiếng thì nên ở nhà'

Tập 2 của Street Dance Việt Nam (Đây chính là nhảy đường phố) tiếp tục phần chiêu mộ tuyển thủ về khu phố của các đội trưởng, mang đến rất nhiều màn battle đỉnh cao tại các khu phố, đặc biệt là trận battle giành khăn đầu tiên giữa Trọng Hiếu và Kay Trần.

Hai hiệp battle của Trọng Hiếu và Kay Trần cùng các tuyển thủ trong khu phố của mình đều bùng nổ bởi sự khéo léo, tinh xảo cùng tinh thần chiến đấu hết mình. Nếu team Kay Trần được đánh giá có sự liên kết thông minh trong biên đạo thì Trọng Hiếu lại nhận lời khen nhờ sức mạnh đồng đội rất lớn với những động tác đồng đều. Kết quả chung cuộc, Trọng Hiếu giành chiến thắng với 3/4 lượt bình chọn từ các giám khảo - cố vấn chuyên môn và có thêm 2 khăn để chiêu mộ tuyển thủ.

Tập 2 còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ đình đám như: Vũ Tùng Phương (TF Star) - sáng lập Milky Way Crew, Đăng Quân - quán quân So you think you can dance 2016, cặp chị em sinh đôi Song Linh và Gia Linh, Quốc Tít - thành viên Last Fire Crew, người yêu của Mỹ Anh, 2 tuyển thủ thuộc cộng đồng LGBT Đỗ Gia Huy (Jin Jin) và CoHi…

Cùng với dàn tuyển thủ chất lượng, Street Dance Việt Nam lôi cuốn khán giả khi có sự dẫn dắt của MC Trấn Thành. Anh là một trong những nhân vật đem lại những khoảnh khắc giải trí, thú vị sau những màn đấu gay cấn. Không chỉ đồng hành cùng các đội trưởng và tuyển thủ, giúp khán giả thêm thấu hiểu về ý nghĩa phía sau những màn trình diễn, Trấn Thành còn trổ tài nhảy, dù chỉ một đoạn ngắn nhưng đủ gây... choáng với không ít người xem.





Theo đó, khi đội trưởng Trọng Hiếu rủ cả khu phố của mình warm-up (khởi động) cùng Trấn Thành, host của Street Dance Việt Nam đã bất ngờ khoe vũ đạo điêu luyện, cho thấy sự đầu tư, tập luyện không hề nhỏ của anh khi đến với chương trình.

Theo dõi phần thể hiện của tuyển thủ Đăng Quân - quán quân So you think you can dance 2016, Trấn Thành cũng phải giơ tay “bái phục" vì những chuyển động cơ thể uyển chuyển, xuất sắc. Trấn Thành cũng chính là MC của chương trình So you think you can dance 2016, trong đó có 2 tuyển thủ tài năng tham gia Street Dance Việt Nam là Lê Hiếu và Đăng Quân. Lặp lại những “người quen" ở Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên, Trấn Thành không giấu được sự phấn khích cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho thế hệ dancer tài năng của Việt Nam.

Cuối tập 2 Street Dance Việt Nam, Trấn Thành có những bày tỏ quan điểm về “sự nổi tiếng" và “người nổi tiếng". Anh cho rằng, những ai đã làm người của công chúng mà không mong muốn nổi tiếng thì nên ở nhà". Bởi như anh chia sẻ cùng tuyển thủ: "Bằng một cách nào đó, chúng ta nên mong muốn được mọi người biết đến, được công chúng ghi nhận, và được yêu thương. Đừng nói em không muốn mình nổi tiếng, không muốn làm quán quân. Không muốn làm quán quân thì đi thi làm chi?”.

Cũng trên sân khấu nhảy đường phố này, Trấn Thành còn nhắc đến một kỷ niệm với người yêu cũ, rằng lúc bấy giờ, khi ra đường, anh mặc rất bình thường (áo thun và quần short), người bạn đó nói tại sao anh làm nghệ sĩ lớn mà anh có thể mặc vậy ra đường? Anh trả lời: đi diễn mới lên đồ, make-up rất nhiều rồi thì cho anh ngày thường là một người bình thường được không? Người yêu lúc ấy bảo: ủa anh, nó vẫn là một cái áo, cái quần, nếu anh biết phối nó vẫn ra một bộ đồ đẹp, tại sao anh lại bê bối như vậy? Anh là người của công chúng, khán giả trả tiền để được nhìn anh đẹp đẽ, hay ho, để họ có niềm tin theo anh, tại sao anh lại làm ngược lại điều người ta muốn thấy?”.