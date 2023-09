Trung thu 2023 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang vươn mình trở lại, nhiều doanh nghiệp đã có hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng đến các trẻ em khó khăn, bệnh nhi không có điều kiện bằng những việc làm thiết thực về một Tết Trung thu mơ ước, hạnh phúc. Năm nay, KIDO's Bakery đã mang đến Trung thu cho các em nhỏ đang phải chiến đấu với căn bệnh tim, hằng ngày phải sống với thuốc và sức khỏe gặp nhiều khó khăn.

Trung thu là dịp để nhìn được thấy những nụ cười rạng rỡ, những đôi mắt sáng ngời hi vọng của trẻ thơ

Em Minh Anh (9 tuổi) ngồi trên giường bệnh cùng mẹ kể: "Con rất vui vì năm nay được ăn bánh Trung thu thật ngon. Sang tuần là con được các bác sĩ mổ tim rồi, nên phải cố gắng ăn nhiều, khỏe để mẹ an tâm và mau xuất viện về nhà đi học tiếp ạ". Nhiều anh chị khác may mắn hơn em đã được ra viện về cùng gia đình đón Trung thu, còn với em, Trung thu này sẽ là dịp để em đón một nhịp đập mới thật khỏe mạnh.

Sự đồng hành của các cơ quan/ doanh nghiệp sẽ là lời động viên tinh thần đối với các em

Thạc sĩ Đặng Anh Long - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ: "Những món quà tuy nhỏ của Tập đoàn KIDO, nhưng chứa đựng rất nhiều giá trị, như lời động viên dành cho các cháu và cả người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cháu trong hành trình mổ tim được diễn ra suôn sẻ".

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn ngành dệt may tỉnh Bình Dương chia sẻ: "Nhiều năm đón Trung thu với con em công nhân ở đây, với tôi mỗi mùa Trung thu là một niềm vui thật khác khi thấy các con được yêu thương bởi các cô, chú đến từ KIDO's Bakery. Năm nay được các cô chú quan tâm, các con có một Trung thu vui vẻ, ấm áp, thêm nhiều động lực để các con cố gắng học tập tốt, vững niềm tin ở tương lai". Với trẻ nhỏ, những điều giản dị như chiếc bánh Trung thu, múa lân hay niềm vui phá cỗ, hẳn đã tô điểm thêm cho các em một tuổi thơ rực rỡ như trăng rằm.

Bà Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và bà Đặng Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May tỉnh Bình Dương tặng quà cho các em nhỏ không may bị mắc hiểm nghèo

Với trẻ em thành thị, Trung thu nhộn nhịp có đôi phần quen thuộc hơn, thì với các em nhỏ ở trong các xóm lao động, được vui chơi, nô đùa, được nhận quà bánh Trung thu mỗi dịp này đã thành niềm háo hức mong chờ. Đôi lúc chỉ là những chiếc bánh, những hoạt động vui chơi đơn giản đã làm sáng rực cả một tuổi thơ của các em nhỏ những xóm lao động như vậy.

Những hộp bánh trung thu KIDO’s Bakery cùng những phần quà được trao tận tay với muôn vàn yêu thương tới các em nhỏ

Em Hải An - học sinh lớp 6 Trường THCS An Phú, Thuận An, Bình Dương, con của một công nhân viên làm việc tại Khu công nghiệp cho biết: "Con thích Trung thu và thích cả bánh Trung thu nữa. Năm nào cũng được ba mẹ chở đi dạo khắp phố phường với những chiếc lồng đèn lung linh. Năm nay Trung thu của con thêm ý nghĩa khi nhận được những món quà của các cô chú, được vui chơi cùng với các bạn. Con rất vui ạ!".

Niềm vui, sự phấn khởi với những hộp bánh Trung thu, những chiếc lồng đèn trên tay. Mùa trung thu này sẽ ấm áp hơn!

Tết Trung thu, không chỉ là lúc các em nhỏ được yêu thương, mà người lớn cũng luôn ước mong một Trung thu đoàn viên. Với mong muốn kéo gần khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi, KIDO's Bakery hiểu rằng ở biên giới, hải đảo, khó khăn của các chiến sĩ, người dân nơi đây không chỉ là trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc mà còn vượt qua những khó khăn về vật chất, những hy sinh về tinh thần khi phải xa gia đình, xa người thân, giữ vững miền biên giới, hải đảo, đối mặt với những khó khăn của cuộc sống cách xa đất liền. KIDO's Bakery mong những ngọt ngào từ những chiếc bánh Trung thu tuy nhỏ, nhưng lại chính là những tình cảm lớn lao mà đất liền trao gửi tới những người hùng xa quê, nhân dân vùng biển đảo, biên giới tiếp tục vững tâm bảo vệ Tổ quốc, vui Tết đoàn viên.

Những hộp bánh Trung thu được chuyển từ đất liền, là sự “trao trọn thân thương” mà KIDO mong muốn gửi tới các chiến sĩ biên giới, nơi đảo xa

Năm nay, KIDO's Bakery với mong muốn "Thưởng thức mỹ vị, trao trọn thân thương", không ngừng nỗ lực trong việc mang Trung thu trọn vẹn tới mọi người tiêu dùng trên khắp cả nước, đã mang đến Trung thu cho gần 4.000 trẻ em, các chiến sĩ, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hơn 6.500 phần quà, tương đương gần 600 triệu tiền mặt thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan ban ngành như Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật trường Nguyễn Hồng Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, và một số các trung tâm bảo trợ trẻ em khác với mong muốn mang đến Trung thu tròn trịa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các em nhỏ bị bệnh tim, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mồ côi cha mẹ,…

Các em nhỏ với những hoạt động vui chơi, phá cỗ cùng bạn bè. Những món quà đầy tình cảm giúp các em có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, người đã tham dự tất cả các "Trung thu đặc biệt" của KIDO xúc động chia sẻ: "Mỗi năm, dịp Trung thu tôi luôn sắp xếp cùng gia đình đến các điểm hoạt động để mang đến Trung thu cho các em nhỏ. Hy vọng rằng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của KIDO không chỉ mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người Việt, thấu hiểu người tiêu dùng mà còn giúp được nhiều nhất tới những mầm non của đất nước, mang đến cho các em một Trung thu an lành, ấm áp".

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO nhiều năm đồng hành cùng các em nhỏ, công nhân lao động, chiến sĩ nơi tiền tuyến thêm phần ý nghĩa và ấm áp đêm Trung thu

Mùa Trung thu năm nay, không chỉ với KIDO's Bakery mà nhiều hơn nữa sự chung tay mang đến một Trung thu yêu thương dành cho trẻ em trên mọi miền Tổ quốc, những chiến sĩ biển đảo, biên giới xa xôi. Mỗi một sự sẻ chia, dù ít hay nhiều, cũng là những chút ấm áp, giản đơn nhất mang lại triệu nụ cười hạnh phúc, để lại trong mỗi người những hồi ức tốt đẹp nhất về một Trung thu tròn đầy.

Mong rằng những ấm áp được gửi trao sẽ giúp đêm rằm của các em thật trọn vẹn và đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng