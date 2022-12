Trang The Guardian nghi bị tấn công ransomware

Theo Engadget, trong thông báo, Tổng biên tập Katharine Viner và Giám đốc điều hành Guardian Media Group Anna Bateson nói phần lớn nhân viên của ấn phẩm có thể làm việc tại nhà như những gì đã làm trong thời kỳ đại dịch.

Một số cơ sở hạ tầng công nghệ của The Guardian và các dịch vụ hậu trường đã bị ảnh hưởng. Các nhân viên được yêu cầu làm việc tại nhà trong thời gian còn lại của tuần. The Guardian vẫn có thể xuất bản các tin tức trên chuyên trang và ứng dụng của mình, trong khi các nhà lãnh đạo tự tin có thể cung cấp ấn bản in vào hôm 23.12.

The Guardian không phải là tổ chức tin tức duy nhất bị vi phạm an ninh trong thời gian gần đây. Fast Company đã buộc phải ngừng hoạt động trong 8 ngày do một cuộc tấn công mạng, nơi tin tặc cung cấp thông báo tục tĩu thông qua Apple News.





Trong khi đó, tờ The New York Post tuyên bố vào tháng 10 rằng một kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt trang web và tài khoản Twitter của họ đã đăng các bài viết phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính.