Tranh cãi về việc nên hay không nên đi chân trần trên máy bay

Nhiều hành khách phẫn nộ, chỉ trích người phụ nữ kia, còn tác giả video là Erik Olvera viết: "Tôi đã bay rất nhiều lần và đây là thứ kinh tởm nhất tôi từng thấy trên máy bay". Người khác đề nghị "cần có một chương trình dạy hành khách học cách thức đi máy bay như thế nào cho lịch sự".

Tương tự, video khác quay cảnh hành khách ngồi trên khoang vô tư bóc da chết trên gót chân cũng gây ra làn sóng chê bai không ngớt. "Quay vòng chuyến bay ngay lập tức. Cảnh đó không khác gì tội phạm, nên bị bắt giữ", một bình luận gay gắt. "Tất cả bụi bặm bay ra từ gót chân được lưu thông trong khoang và hành khách khác hưởng trọn", bình luận khác tưởng tượng.

Đa phần chỉ trích các hành động thô lỗ khi đi chân trần trên máy bay và từ đó dẫn đến cuộc tranh cãi không có điểm dừng về việc nên đi chân trần hay mang giày.

Hành khách chia làm hai phe. Phe ủng hộ cởi giày, mang tất cho thoải mái trong suốt hành trình. Phe mang giày thì cho rằng, hãy chọn đôi giày thật thoải mái và mang nó trên máy bay, kể cả khi ngủ vì sàn máy bay không mấy sạch sẽ. Trong thực tế, nhiều hãng bay vệ sinh sàn máy bay không cẩn thận vì không được giám sát quy trình kỹ lưỡng. Vì thế, nhiều người dọn vệ sinh bằng cách xịt chất khử trùng và khiến sàn trông có vẻ sạch nhưng thực sự còn rất bẩn.





Vượt qua khỏi những tranh cãi đơn giản như trên là vấn đề an toàn hàng không. Tony Kuna, cựu tiếp viên hàng không, tiết lộ với News.com.au lý do tại sao hành khách cởi giày trên chuyến bay và xỏ dép ngón là điều tối kỵ. Anh giải thích rằng, "Dù không có trong thông tin an toàn của chuyến bay nhưng nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp, những mảnh vỡ bén nhọn trong khoang sẽ cản trở những hành khách đi chân trần có thể nhanh chóng tiến tới cửa thoát hiểm".

"Hãy tưởng tượng đôi chân bạn bị thương, đẫm máu bởi lối đi đầy kính vỡ, trong khi đôi giày của bạn đã kẹt ở đâu đó dưới dãy ghế khi máy bay chao đảo, bạn sẽ dễ dàng mất cơ hội tự cứu mình", anh nói thêm.

Christine Negroni, từng viết sách về những thảm họa hàng không bí ẩn nhất thế giới, cũng có ý kiến tương tự. "Tốt nhất là mọi người nên xỏ giày vào khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Điều này vẫn chưa được các hãng hàng không đưa vào quy định an toàn bay nhưng tôi cho rằng, nên hướng dẫn khách làm như vậy".

Thêm nữa, khi bạn thoát ra khỏi máy bay, bạn có thể đối diện với mặt đất đầy nguy hiểm của những cây gai hay đá nhọn... Đôi giày là thứ vô cùng quan trọng, có thể cứu bạn trong lúc này.