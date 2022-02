Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận

Chiều 25.2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố các quyết định về khen thưởng. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh biểu dương những thành tích của Công an Bình Thuận nói chung và Phòng Tham mưu nói riêng, trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương chính sách bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Phòng Tham mưu Công an Bình Thuận, có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, dự báo, tổng hợp tình hình và tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách, kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng trong mọi tình huống.

Thời gian qua, phòng tham mưu luôn thể hiện vai trò là “cánh tay đắc lực” của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận; không ngừng đổi mới tư duy nghiệp vụ, nhận thức đúng đắn về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; chủ động nắm bắt cái mới, nghiên cứu, tham mưu hoạch định các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng, góp phần phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.





Tại buổi lễ, có 17 cán bộ nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và các phòng ban được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Nhân dịp này, Công an Bình Thuận tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức, Phòng Công tác chính trị và Công tác đảng của Công an Bình Thuận.