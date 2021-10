Trẻ em mồ côi do Covid-19 sẽ được chăm lo, bảo trợ đến năm 18 tuổi

Chiều 3.10, T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình cộng đồng “Nối vòng tay thương” nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Chương trình có sự tham dự của ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các bí thư T.Ư Đoàn, cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH; Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ GD-ĐT…

Đã có 1.060 em được bảo trợ

Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, thời gian hỗ trợ các em bắt đầu từ tháng 10 năm nay đến năm các em được 18 tuổi; áp dụng ở toàn quốc, ưu tiên các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nhiều vì dịch bệnh Covid-19.

Tại lễ khởi động, Ban tổ chức chương trình đã công bố những hỗ trợ đầu tiên từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Theo đó, trong đợt 1, các tổ chức, cá nhân đã cam kết hỗ trợ 1.060 trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Công ty CP FPT cam kết tiếp nhận, chăm sóc, chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt, nội trú, học tập tại hệ thống phổ thông liên cấp FPT cho các em học sinh mồ côi từ 6 - 18 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng theo học tại trường học FPT.

Các tổ chức, cá nhân nhận bảo trợ thông qua Báo Thanh Niên cam kết đỡ đầu 500 em mồ côi với mức bảo trợ hàng tháng là 2 triệu đồng/tháng cho trẻ em mồ côi bậc tiểu học, 2,5 triệu đồng/tháng cho trẻ em bậc THCS và 3 triệu đồng/tháng cho trẻ em bậc THPT.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đỡ đầu 100 em mồ côi với mức kinh phí là 1 triệu đồng/tháng; Hội đồng Đội T.Ư và nhãn hàng Kun - Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) đỡ đầu 277 em mồ côi đang học tiểu học với mức kinh phí là 2 triệu/tháng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đỡ đầu 100 em mồ côi…

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu với mức kinh phí trợ cấp tối thiểu 500.000 đồng/ tháng/trẻ em.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nói: "Tôi rất cảm động khi T.Ư Đoàn khởi xướng chương trình “Nối vòng tay thương” để chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi. FPT vinh dự được đồng hành cùng T.Ư Đoàn trên quá trình hiện thực ý tưởng thành lập trường nuôi dạy 1.000 trẻ em mất cha mẹ".





Ông Bình cũng cho biết: “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm ý tưởng, đề xuất. Nhiều người mong muốn được tham gia giảng dạy, những người khác góp ý tưởng chăm lo đời sống tinh thần, người muốn chung tay xây trường… Điểm chung là chúng tôi cùng tâm nguyện giúp các em có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần, vững bước trưởng thành. FPT sẽ phối hợp với T.Ư Đoàn và các tổ chức, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho các em”.

"Nối vòng tay thương"

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết dịch Covid-19 khiến hơn 19.000 người đã ra đi, khiến hàng nghìn trẻ em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. “Nhiều em đang ở độ tuổi mới lớn, rất cần vòng tay yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng của cha mẹ, người thân, giờ rơi vào hoàn cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa”, anh Lương xúc động nói.

Anh Lương cũng chia sẻ trong danh sách hàng nghìn trẻ em mồ côi do Covid-19 các tỉnh, thành Đoàn gửi về cho chương trình, có em còn ở độ tuổi sơ sinh, từ khi lọt lòng; mỗi em một hoàn cảnh khó khăn khác nhau, rất nhiều em là con em của những gia đình lao động nghèo. Hơn lúc nào hết, các em cần nhận được sự yêu thương, san sẻ từ cộng đồng và xã hội để sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và vươn lên trở thành những người có ích trong xã hội.

Theo anh Lương, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã nỗ lực, cố gắng tổ chức nhiều hoạt động kịp thời chăm lo, giúp đỡ trẻ em bị nhiễm Covid-19 hoặc có người thân bị nhiễm Covid-19, con em các lực lượng y bác sĩ tuyến đầu, con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như: Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, Chương trình “Triệu túi an sinh”, Chương trình “Cùng em học trực tuyến” …

“Và hôm nay, tiếp tục chung tay cùng xã hội vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục chăm lo, đồng hành cùng các trẻ em khó khăn, T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành phát động chương trình “Nối vòng tay thương” với mong muốn được làm những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Đây là chương trình cộng đồng nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em, học sinh không may mất cha, mất mẹ, mất người thân do đại dịch Covid-19”, anh Lương chia sẻ.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lương kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng chương trình “Nối vòng tay thương”, tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các em mồ côi do đại dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi một cách bền vững và lâu dài.

Chương trình bao gồm hỗ trợ về tài chính, về giáo dục, về sức khỏe, về tinh thần để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo các điều kiện để các em phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội.