‘Trẻ trâu’ phóng xe máy vượt ẩu, tông văng người đi xe đạp… rồi bỏ chạy

Mạng xã hội mới đây xôn xao khi xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người hết sức bức xúc, khi một nam thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn cho một xe đạp đang sang đường trước khi kéo ga bỏ chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 9 giờ tối 30.5.2022 trên đường Tô Hiệu, đoạn qua địa bàn phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Tô Hiệu. Lúc này. Phía trước xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi đang đạp xe đạp sang đường.

Tuy nhiên, khi vừa cắt ngang trước mũi ô tô, xe đạp bất ngờ bị xe máy do một thiếu niên điều khiển đang phóng nhanh, lấn làn vượt lên tông trúng. Cú tông bất ngờ ở tốc độ cao khiến xe đạp văng một đoạn khá xa, người đàn ông ngã xuống đường bị thương.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, thay vì dừng lại hỏi thăm tình trạng nạn nhân và giải quyết vụ việc, nam thiếu niên nói trên lại nhanh chóng dựng xe dậy và kéo ga bỏ chạy, bất chấp việc nhiều người dân cố gắng đuổi theo.





Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bức xúc trước cách lái xe cẩu thả và thái độ thiếu trách nhiệm của nam thiếu niên.

Facebook Hào Lê bình luận: “Bọn trẻ trâu này chả hiểu đầu nó nghĩ gì. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng chạy ẩu gây tai nạn với một cụ già thì phải đỡ người ta dậy xem có bị sao không”. Tài khoản Thanh Bình cho rằng: “Xem tình huống vừa thót tim vừa buồn. Thế hệ trẻ bây giờ sao mà vô cảm quá. Tông người ta văng như vậy mà dửng dưng bỏ chạy được”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm cho rằng trong tình huống nói trên, người đàn ông đi xe đạp cũng mắc lỗi, khi sang đường quá nguy hiểm. Facebook Thành Nguyễn viết: “Bác sang đường cũng chưa chuẩn đâu. Ô tô đang đến mà còn cố tạt mặt ô tô để sang đường. Những trường hợp ấy bị khuất tầm nhìn, xảy ra va chạm rất nhiều”. Đồng quan điểm, nick name Khanh Nguyen bình luận: “Xe đạp vượt mặt ô tô thế vừa kém văn hoá vừa mất an toàn. Xe máy có nhìn thấy đâu mà nó tránh. Nó đang vượt xe gắn camera hành trình thì xe đạp thò ra, không có cơ hội cho nó tránh”. Tương tự, theo tài khoản Trần Quốc Vương: “Qua đường đừng nên qua căng ngang như thế, dù đi xe máy hay xe đạp. Nên qua xéo xéo, từ từ có gì quay đầu xe lại vậy mà lại an toàn”.