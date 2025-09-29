Một miền sống mới được mở ra tại Nam Sài Gòn: Trellia Cove - khu compound cuối cùng
của Mizuki Park - nơi sống trọn ký ức tuổi thơ,
gắn kết thế hệ, và ươm mầm cho một
tương lai bền vững.
Giữa tâm điểm phát triển sôi động Nam Sài Gòn, Mizuki Park nổi bật như một dấu ấn đô thị đáng sống bậc nhất. Khu đô thị 26ha này đánh dấu cái bắt tay chiến lược, toàn diện giữa Nam Long cùng 2 doanh nghiệp lâu đời từ Nhật Bản: Hankyu Hanshin
Properties và Nishi Nippon Railroad, bắt đầu cho hành trình phát triển những đô thị tích hợp bền vững.
Sau 8 năm triển khai, Mizuki Park hiện đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, tỷ lệ sáng đèn đạt hơn 90% - bảo chứng cho giá trị thực sự của một đô thị. Từ những ngày đầu khai phá vùng đất phía Nam Sài Gòn, đến diện mạo giàu sức sống hôm nay là một quá trình bền bỉ đặt nền móng vững chắc cùng tư duy kiến tạo nhất quán. Trong đó, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, phát triển song hành với hệ thống tiện ích. Cảnh quan, không gian công cộng luôn được ưu tiên. Và trên hết, một cộng đồng cư dân văn minh hình thành theo từng ngày.
Khu đô thị tọa lạc trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, hưởng trọn ưu thế kết nối nhanh chóng đến Phú Mỹ Hưng và chuỗi tiện ích thiết yếu như trường học đa cấp bậc, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại… Đồng thời, đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị từ các công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến Metro số 4, Vành đai 3.
Địa thế của Mizuki Park còn đặc biệt nhờ hệ thống kênh rạch tự nhiên len lỏi, góp phần điều tiết khí hậu, mang đến môi trường sống trong lành. Khu đô thị được quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng chỉ khoảng 29%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh và không gian mở. Hơn 100.000m2 mảng xanh, 17.000m2 kênh đào cùng các công viên sự kiện, quảng trường - bến thuyền; đảo Nhật trung tâm… tạo điểm nhấn “thủy - mộc” đặc trưng của đô thị.
Hệ thống tiện ích đô thị gồm trường học, siêu thị, ẩm thực, mua sắm, giải trí… cũng liên tục lấp đầy, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí của cư dân và người dân khu vực.
Không phát triển nhanh chóng theo chiều ngang, không đặt mục tiêu tối đa hóa mật độ, Mizuki Park thể hiện triết lý phát triển theo chiều sâu của những nhà kiến tạo đô thị chuyên nghiệp. Ở đó, nhà là một phần giữa hệ sinh thái sống trọn vẹn – nơi “cư dân có thể sở hữu cả hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình”, như CEO Lucas Loh chia sẻ.
Từ nền tảng bền vững của đô thị,
mỗi công trình mới là một sự chắt lọc và
kế thừa, vừa hoàn thiện tổng thể, vừa lan tỏa những giá trị sống mới dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về cộng đồng,
môi trường sống cũng như kỳ vọng
ngày càng cao của cư dân hiện đại.
Trên vị trí cuối trục chính của khu đô thị, tiếp giáp với hệ thống kênh rạch tự nhiên, Trellia Cove là phân khu compound cuối cùng, thiết lập những tiêu chuẩn sống khác biệt.
Ngay từ tên gọi, Trellia Cove đã gợi cảm giác về một miền sống riêng tư giữa thiên nhiên yên lành. Trellia là sự kết hợp giữa “tre” - loài cây quen thuộc trong văn hóa Á Đông, biểu tượng cho sự thanh thoát, bền vững và “villa” - phong cách sống đẳng cấp. Đây cũng là tinh thần chủ đạo xuyên suốt quy hoạch, thiết kế dự án.
Điểm nhấn đầu tiên của Trellia Cove đến từ vị thế “ốc đảo” hiếm có trải dài trên diện tích khoảng 8.000m2. Một mặt khu compound ôm trọn rạch Bà Lào, mặt còn lại nương theo dòng kênh đào hiền hòa. Sông nước bao quanh hình thành “vùng đệm xanh” đắt giá, gìn giữ sự riêng tư, khép kín nhưng vẫn kết nối dễ dàng với nhịp sống đô thị.
Giữa cảnh quan sinh thái thơ mộng ấy, Trellia Cove nổi bật bởi thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ “tre”. Trong đó, khu cao tầng gồm 817 căn hộ sở hữu đường nét hiện đại, thanh thoát, bố cục đối xứng và nhịp điệu chuyển động theo chiều dọc, tựa như những thân tre không ngừng vươn cao, tạo nên một tổng thể sống động, hài hòa giữa đô thị. Các khối tháp được bố trí theo hình zic-zac độc đáo, không chỉ tối ưu tầm nhìn mà còn mở rộng khả năng đón nắng, gió tự nhiên cho từng căn hộ. Khu thấp tầng với số lượng giới hạn chỉ 24 sản phẩm đề cao lối thiết kế mở, giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên sinh thái.
Khai thác tối đa lợi thế từ cảnh quan, Belt Collins – đơn vị tư vấn cảnh quan danh tiếng – đã mang ý tưởng “rừng mưa nhiệt đới” vào Trellia Cove như một cách làm dày thêm chất sống sinh thái đặc trưng.
Từ những khoảng không rộng mở với nắng gió, đến cách lựa chọn và bố trí các tầng thực vật từ cây tầng cao phủ bóng mát, cây thấp tầng, dây leo và hoa lá nhiệt đới, tất cả tạo nên một miền thiên nhiên đa dạng và đặc sắc. Thiên nhiên không chỉ để nhìn ngắm, mà còn được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Giữa thế giới không ngừng chuyển động, chính những giờ phút tản bộ dưới tán cây, cảm nhận sự thay đổi của vi khí hậu, hít thở hương hoa cỏ đầu mùa,... là cách để trở về với những điều chân thực của cuộc sống, chạm vào sự an yên, tĩnh tại.
Tựa như tinh thần của Kachou Fuugetsu – “hoa, chim, gió, trăng” – một triết lý sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, khuyến khích con người sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hoa nở, chim hót, làn gió nhẹ hay ánh trăng thanh để thấu hiểu chính mình. Trellia Cove là nơi cư dân tìm thấy sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên, ươm mầm hạnh phúc từ mỗi khoảnh khắc giản dị thường nhật.
Trellia Cove
“Ốc đảo” xanh quý giá
giữa lòng đô thị đáng sống
bậc nhất phía Nam
Ở Trellia Cove, mỗi bước chân đều dẫn lối đến những trải nghiệm phong phú. Với người trẻ thích vận động, hệ thống đường dạo bộ ven kênh, phòng gym hiện đại, sân thể thao đa năng hay hồ bơi trong xanh là không gian lý tưởng để duy trì lối sống khỏe mạnh. Những tâm hồn cần sự tĩnh tại có thể hít thở sâu, thả lỏng tâm trí tại vườn thiền, góc đọc sách, khu yoga được bố trí giữa thiên nhiên. Cư dân nhí lớn lên cùng khoảng sân xanh mát, khu vui chơi đa sắc màu, sân chơi dân gian... Với gia đình đa thế hệ, các không gian như khu picnic gia đình, khu BBQ, công viên ven sông 3.500m2… là “chất xúc tác” cho những buổi sum họp thêm đầm ấm.
Mọi thế hệ cư dân, từng thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy niềm vui, sự kết nối tại Trellia Cove.
Bằng quy hoạch đồng bộ, cây xanh phủ bóng, mặt nước êm đềm, cùng hệ tiện ích hiện đại, Trellia Cove mở ra chốn an cư lý tưởng giữa lòng đô thị giàu sức sống - nơi những ký ức tuổi thơ ngọt lành được nâng tầm bằng tư duy thiết kế đô thị đương đại: công viên nội khu, con đường rợp bóng cây, dòng kênh xanh bên nhà,... Đây đều là “chất liệu” quý giá, để những người lớn - đã từng là trẻ nhỏ - được sống lại tuổi thơ êm đềm, cùng các con tạo nên những kỷ niệm mới đong đầy yêu thương.
Bố mẹ cùng con chơi trò ô ăn quan, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ đuổi theo cánh diều trên bờ cỏ biếc, hay lời kể chuyện cổ tích xưa của ông bà dưới bóng cây xanh mát… Ký ức khi ấy, không dừng lại ở “ngày xửa ngày xưa” của thế hệ đi trước, mà trở thành mạch nguồn được lan toả và tiếp nối. Nhà sẽ là nơi lưu giữ, bồi đắp nếp sống gia đình, hun đúc tình thân – một “cội rễ” vững bền để thế hệ mai sau trưởng thành và vươn xa. Đó cũng chính là giá trị sâu sắc nhất của một tổ ấm, mà Trellia Cove đã và đang kiến tạo từng ngày.
Biệt lập nhưng kết nối,
hiện đại mà vẫn vô cùng thân quen
như miền ký ức ngọt lành,
tại Trellia Cove, nhà là chốn trở về
của tâm hồn, là cội rễ vững vàng,
để mỗi ngày đều mở ra một tương lai trọn vẹn.
Biệt lập nhưng kết nối,
hiện đại mà vẫn vô cùng thân quen
như miền ký ức ngọt lành,
tại Trellia Cove, nhà là chốn trở về
của tâm hồn, là cội rễ vững vàng,
để mỗi ngày đều mở ra một tương lai trọn vẹn.
Bình luận (0)