Điểm nhấn đầu tiên của Trellia Cove đến từ vị thế “ốc đảo” hiếm có trải dài trên diện tích khoảng 8.000m2. Một mặt khu compound ôm trọn rạch Bà Lào, mặt còn lại nương theo dòng kênh đào hiền hòa. Sông nước bao quanh hình thành “vùng đệm xanh” đắt giá, gìn giữ sự riêng tư, khép kín nhưng vẫn kết nối dễ dàng với nhịp sống đô thị.

Giữa cảnh quan sinh thái thơ mộng ấy, Trellia Cove nổi bật bởi thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ “tre”. Trong đó, khu cao tầng gồm 817 căn hộ sở hữu đường nét hiện đại, thanh thoát, bố cục đối xứng và nhịp điệu chuyển động theo chiều dọc, tựa như những thân tre không ngừng vươn cao, tạo nên một tổng thể sống động, hài hòa giữa đô thị. Các khối tháp được bố trí theo hình zic-zac độc đáo, không chỉ tối ưu tầm nhìn mà còn mở rộng khả năng đón nắng, gió tự nhiên cho từng căn hộ. Khu thấp tầng với số lượng giới hạn chỉ 24 sản phẩm đề cao lối thiết kế mở, giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên sinh thái.

Khai thác tối đa lợi thế từ cảnh quan, Belt Collins – đơn vị tư vấn cảnh quan danh tiếng – đã mang ý tưởng “rừng mưa nhiệt đới” vào Trellia Cove như một cách làm dày thêm chất sống sinh thái đặc trưng.

Từ những khoảng không rộng mở với nắng gió, đến cách lựa chọn và bố trí các tầng thực vật từ cây tầng cao phủ bóng mát, cây thấp tầng, dây leo và hoa lá nhiệt đới, tất cả tạo nên một miền thiên nhiên đa dạng và đặc sắc. Thiên nhiên không chỉ để nhìn ngắm, mà còn được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Giữa thế giới không ngừng chuyển động, chính những giờ phút tản bộ dưới tán cây, cảm nhận sự thay đổi của vi khí hậu, hít thở hương hoa cỏ đầu mùa,... là cách để trở về với những điều chân thực của cuộc sống, chạm vào sự an yên, tĩnh tại.

Tựa như tinh thần của Kachou Fuugetsu – “hoa, chim, gió, trăng” – một triết lý sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, khuyến khích con người sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hoa nở, chim hót, làn gió nhẹ hay ánh trăng thanh để thấu hiểu chính mình. Trellia Cove là nơi cư dân tìm thấy sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên, ươm mầm hạnh phúc từ mỗi khoảnh khắc giản dị thường nhật.