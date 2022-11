Triển khai trung tâm mua sắm, giải trí nghìn tỉ trong đô thị gần 200ha tại TP.Vinh

Khi sân bay quốc tế Vinh được nâng cấp và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh hoàn thành, dự án sẽ nâng tầm chất lượng dịch vụ trải nghiệm du lịch, đáp ứng mọi nhu cầu khám phá, nghỉ dưỡng của hàng triệu du khách đến với Nghệ An.

The Plaza thiên đường mua sắm - giải trí không ngủ đầu tiên bậc nhất Nghệ An

Tuyến phố thuộc phân khu The Plaza trong đại đô thị Eco Central Park quy mô gần 200 ha, do nhà sáng lập Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án là sản phẩm tâm huyết của nhà sáng lập Ecopark, kỳ vọng hoàn thiện mảnh ghép chất lượng du lịch đẳng cấp ở Nghệ An, giúp du khách đến trú lâu hơn, tiêu tiền “rộng tay” hơn và có nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Theo đại diện chủ đầu tư, điểm nhấn đặc biệt của tuyến phố này là thời gian hoạt động suốt 24/7, trở thành thiên đường mua sắm - giải trí không ngủ đầu tiên và lớn bậc nhất của Nghệ An.

Tuyến phố tập trung hàng trăm thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, kết hợp quảng trường trung tâm rộng lớn, sẵn sàng đón trọn nhu cầu mua sắm, hưởng thụ của cư dân và các “tín đồ” du lịch khao khát những trải nghiệm trọn vẹn.

Khi hoàn thành, dự kiến mỗi năm sẽ đón khoảng 8 - 10 triệu lượt khách tham quan, mua sắm, giải trí và vui chơi.

Báo cáo của Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) cũng cho biết: du lịch kết hợp tổ hợp mua sắm, giải trí quy mô được xem là một trong những công cụ quảng bá điểm đến hiệu quả nhất của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Đơn cử có thể kể đến đại lộ mua sắm Montaigne (Pháp), trung tâm thương mại Xidan (Bắc Kinh), phố Orchard (Singapore), Jeju (Hàn Quốc) hay Pattaya (Thái Lan),…

Tại Việt Nam, mô hình này cũng xuất hiện ở nhiều địa phương, là “đòn bẩy” thay đổi diện mạo của cả thành phố, trở thành điểm đến yêu thích của du khách như: Grand World Phú Quốc, phố đi bộ kết hợp mua sắm Nha Trang, Tạ Hiện - Hà Nội, Bùi Viện - TP.HCM, đại đô thị Ecopark Hưng Yên,… và sắp tới là Eco Central Park TP.Vinh.

Không chỉ thả ga mua sắm tại tuyến phố shopping, du khách còn có cơ hội tiếp cận với các phố đi bộ nối liền nhau tại The Plaza. Những con phố được phủ xanh bởi loạt khu vườn ngập tràn cây và hoa lá đặc trưng, hồ nước, kết hợp cùng tiểu cảnh check-in rực rỡ sắc màu, mở ra không gian trải nghiệm bất tận suốt 4 mùa dành cho du khách.





“Còn gì tuyệt vời hơn khi đi du lịch không phải canh thời điểm, sáng thức dậy đón bình minh ở nơi đẹp nhất thành Vinh, ngồi nhâm nhi ly cà phê và miếng bánh ngọt, đắm mình vào không gian xanh mát của đại đô thị quy mô bậc nhất Nghệ An”, đại diện chủ đầu tư bày tỏ.

Nổi bật nhất tại trung tâm mua sắm - giải trí liên hoàn là quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô 100.000m², mở cửa suốt ngày đêm.

Về đêm, trung tâm này lại càng sầm uất với những hoạt động thú vị uống bia ngoài phố, nghe nhạc, tham gia lễ hội và tận hưởng nghệ thuật nhạc nước. Đây không chỉ là nơi đón năm mới hấp dẫn của thành Vinh, mà còn là nơi đầu tiên trình diễn những show nghệ thuật ký ức, kể những câu chuyện về văn hóa, góp phần tô điểm thêm nét đẹp của miền di sản “địa linh nhân kiệt”.

Tại Nghệ An, trong thời gian ngắn nữa thôi, sẽ hình thành trung tâm giải trí dành riêng cho trẻ em - nơi mà các em phải cùng ba mẹ đến chơi mỗi tuần. Đó là khu vui chơi nước trẻ em, vườn mưa nhiệt đới, công viên nấm Xì trum, vườn mây cầu vồng,…

Mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp tích hợp giải trí cao cấp cho du khách

Điểm đặc biệt tạo nên sự khác biệt tại Eco Central Park là mô hình mua sắm - giải trí kết hợp nghỉ dưỡng ngay trong đại đô thị với trung tâm Clubhouse resort đẳng cấp 6 sao.

Theo các chuyên gia, du lịch đa trải nghiệm đang dần trở thành xu hướng của các thế hệ Millennials trên thế giới - thế hệ chịu chi lớn cho du lịch. Vì vậy, các tổ hợp du lịch vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng vì vừa tích hợp giải trí, tái tạo năng lượng và làm đẹp cùng một chỗ sẽ là điểm mà họ ưu tiên. Điều này giúp du khách tiết kiệm tối đa thời gian khi công việc ngày càng bận rộn.

Nghệ An với loạt lợi thế về hạ tầng kết nối, thiên nhiên nguyên sơ, bề dày văn hóa ngàn năm rực rỡ, cùng chính sách “trải thảm đỏ” đón đầu tư của chính quyền tỉnh đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, dịch vụ và cơ sở lưu trú, cũng như hạn chế về tính mùa vụ trong việc khai thác du lịch.

Trong thời gian tới, khi sân bay quốc tế Vinh nâng cấp công suất phục vụ lên 12 triệu lượt khách/năm và tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh hoàn thiện, Nghệ An sẽ được hàng chục triệu du khách miền Bắc và quốc tế chọn là điểm đến mỗi năm.

Bởi vậy, Nghệ An rất cần những dịch vụ, phố shopping, ẩm thực, giải trí cao cấp để đón đầu làn sóng trải nghiệm mới, đồng thời, sẵn sàng đột phá trở thành top những thị trường du lịch lớn nhất Việt Nam.