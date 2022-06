Triển vọng bất động sản Bến Cát sau khi lên thành phố

Rộng đường lên thành phố năm 2023

Trải qua nửa đầu năm 2022, Bình Dương tiếp tục nằm trong top đầu thu hút vốn FDI với tổng vốn đăng ký đạt 2,5 tỉ USD, tăng 99% so với cùng kỳ và đã vượt kế hoạch năm 2022 (1,8 tỉ USD). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 39,5 tỉ USD, đứng thứ 2 cả nước.

Không dừng lại ở đây, hiện Bình Dương còn tập trung đổi mới công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các KCN tập trung và nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm “rộng đường” tăng cường đầu tư hơn nữa trong thời gian tới.

Cụ thể, chủ trương đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Bình Dương đặt mục tiêu phát triển các KCN theo mô hình “3 trong 1” gồm: KCN - khu đô thị - khu dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại. Xét về giao thông, Bình Dương đang phát triển và nâng cấp nhiều tuyến đường quan trọng như: Mở rộng Quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn xe; công trình Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, nối dài tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên… cũng được gấp rút triển khai.

Bức tranh phát triển toàn diện về kinh tế và hạ tầng đã giúp BĐS Bình Dương bứt phá ấn tượng. Trong đó, tâm điểm phải kể đến Bến Cát nhờ sở hữu vị trí trung tâm và là một trong những trụ cột công nghiệp của tỉnh. Đó là chưa kể, hiện Bến Cát đã đủ các tiêu chí để lên thành phố.

Nóng hơn hết, mới đây tỉnh Bình Dương đã tán thành chủ trương thành lập TP.Bến Cát trực thuộc tỉnh. Theo đó, đến năm 2023, Bến Cát sẽ trở thành thành phố với quy mô dân số gần 356.000 người, diện tích hơn 234 km² và 7 phường/8 đơn vị hành chính cấp xã. Lộ trình này là đòn bẩy để Bến Cát trở thành trung tâm của tỉnh Bình Dương, trung tâm cấp vùng về công nghiệp, thương mại - dịch vụ phía Bắc vùng TP.HCM theo định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Bến Cát lên thành phố tạo đà cho BĐS cất cánh

Khoảng 10 năm gần đây, khi manh nha thông tin nâng cấp từ huyện lên quận hay thị xã lên thành phố, BĐS khu vực đó tăng trưởng mạnh và mức giá tăng vọt. Kịch bản này diễn ra tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), TP.Dĩ An và Thuận An (Bình Dương)… Cụ thể, theo báo cáo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, so với năm 2019 hiện giá căn hộ tại TP.Thủ Đức đã tăng khoảng 2 lần. 3 năm trước, giá căn hộ cao nhất khoảng 35 triệu đồng/m² nhưng đến thời điểm hiện tại mức giá từ 50 đến hơn 100 triệu/m² khá phổ biến.

Theo khảo sát của batdongsan.com.vn, giá nhà liền thổ các dự án tại Thủ Đức cũng tăng ít nhất 25% chỉ sau một năm lên thành phố.





Còn tại Dĩ An và Thuận An, vừa lên thành phố giá đất nền đã tăng 5-30%, sau hơn 2 năm tăng lên đến 50-60%. Dữ liệu của batdongsan.com.vn cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, giá đất nền tiếp tục tăng 19-41% và tăng khoảng 3% đối với sản phẩm căn hộ so với cùng kỳ năm trước.

Trở lại với Bến Cát, một trong những dự án đón đầu triển vọng khu vực phải kể đến Khu đô thị thương mại - dịch vụ Richland Residence do Kim Oanh Group phát triển. Tọa lạc ngay vùng lõi phát triển của Bến Cát, gần nút giao 2 trục giao thông trọng điểm: Vành đai 4 và ĐT 741, liền kề trung tâm thành phố mới Bình Dương, Richland Residence được giới đầu tư đánh giá sẽ bắt sóng tăng giá rất tốt cùng tốc độ phát triển của khu vực.

Dự án có quy mô lên đến 15,46ha, cung cấp gần 1.000 sản phẩm shophouse, nhà phố liền kề... và được đầu tư nhiều tiện ích như: phố thương mại châu Âu quy tụ nhiều dịch vụ sang trọng, các công viên cây xanh có diện tích từ trên 1.700m² đến 3.400m², khu thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non… cùng hệ thống an ninh và camera giám sát đảm bảo an toàn cho cư dân, trẻ nhỏ vui chơi thoải mái.

Trước tiềm năng phát triển của Bến Cát, Richland Residence sở hữu nhiều lợi thế nhưng vẫn được Kim Oanh Group công bố với giá tốt nhằm chia sẻ lợi nhuận cùng khách hàng. Theo đó, dự án có giá chỉ từ 18,6 triệu/m² kèm loạt ưu đãi lớn như: chiết khấu 2,5% đối với khách hàng thanh toán sớm, chiết khấu 1,8% khi vay ngân hàng và được hưởng lãi suất thanh toán vượt tiến độ lên đến 18%. Tất cả khách hàng giao dịch thành công sản phẩm Richland Residence còn được tham gia chương trình bốc thăm trong thời gian tới, tổng giá trị giải thưởng lên đến 12 tỉ đồng.