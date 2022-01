Triệt xóa tụ điểm ma túy trong nhà vệ sinh trung tâm TP.HCM

Tụ tập hút chích trong nhà vệ sinh

Công viên 23.9 là điểm vui chơi quen thuộc của người dân sống tại TP.HCM từ nhiều năm nay. Lãnh đạo TP.HCM cũng chủ trương xây dựng các nhà vệ sinh công cộng sạch đẹp tại các công viên nhằm phục vụ nhu cầu vệ sinh của người dân. Thế nhưng, khi các nhà vệ sinh được xây dựng, dọn dẹp sạch sẽ để phục vụ nhu cầu chung, thì một số người nghiện lại ngang nhiên cát cứ làm điểm hút chích ma túy.

Đầu tháng 12.2021, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân về việc có một nhóm người nghiện thường xuyên tụ tập phía trước cửa nhà vệ sinh công cộng tại khu B công viên 23.9. Đáng nói hơn, nhóm này thường xuyên tụ tập từ sáng đến tận tối để… rủ nhau chơi ma túy khiến người dân tại đây rất bất an, lo lắng.

Để không bị phát hiện, nhóm này khi tụ tập từ 3 - 5 người sẽ “chiếm cứ” một phòng trong nhà vệ sinh rồi cùng nhau tiêm chích. Nhân viên tại nhà vệ sinh dù đã nhiều lần nhắc nhở, đẩy đuổi nhưng nhóm người nghiện không rời đi, mà còn đe dọa khiến các nhân viên lo sợ, không dám trình báo.

Nhà vệ sinh tại khu B công viên 23.9 được chia làm 2 bên (nam và nữ), mỗi bên đều có từ 3 - 4 phòng vệ sinh và thường xuyên được nhân viên vệ sinh dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ.

Những ngày đầu tháng 1.2022, chúng tôi liên tục phát hiện một người đàn ông tên T.C.L (50 tuổi) thường xuyên xuất hiện phía trước nhà vệ sinh, rồi khi có “bạn” đến thì dẫn nhau vào cùng phê ma túy. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông L. sống bằng nghề nhặt ve chai và trú trên địa bàn Q.1. Hằng ngày ông L. thường xuyên đến phía trước nhà vệ sinh để gom ve chai và bán đồ “si”.

Đến khoảng 18 giờ ngày 6.1, ông L. dẫn 2 người đàn ông vào một phòng vệ sinh rồi đóng cửa chơi ma túy bên trong. Cả 3 đều lấy dụng cụ như nỏ, hộp quẹt (đã độ chế - PV), ống tiêm, rồi phê ma túy. Thấy nóng nực, một người đàn ông cởi áo để sang một bên rồi tìm ven tiêm chích ma túy. Một lúc sau, ông L. cùng một người đàn ông khác cũng giúp nhau phê ma túy bằng dụng cụ nỏ.

Trước đó, vào những ngày giữa tháng 12.2021, cảnh hút chích ma túy của ông L. và 2 người khác (1 nam, 1 nữ) trong nhà vệ sinh này cũng được chúng tôi ghi lại.

Công an vào cuộc

Theo tìm hiểu của PV, nhóm nghiện ma túy này trước kia hoạt động tản mát, nhưng từ sau đợt giãn cách xã hội do Covid-19 thì lại kéo về khiến những người sống gần đây bức xúc kèm nỗi bất an.

Từ những tư liệu chứng cứ có được, PV liên hệ Công an Q.1 cung cấp thông tin để phối hợp triệt xóa tụ điểm chơi ma túy gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 8.1, Công an Q.1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an P.Phạm Ngũ Lão, Công an P.Bến Thành (Q.1) bố trí lực lượng phía trước nhà vệ sinh này để theo dõi, triệt xóa tụ điểm.





Tại đây, ông L. vẫn miệt mài làm công việc thu gom ve chai và bán đồ “si” để… chờ bạn nghiện đến “chơi” cùng. Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 8.1, một nhóm

5 người (4 nam, 1 nữ) chạy xe máy đến phía trước cổng nhà vệ sinh rồi đá mắt cho ông L.

Biết ý, ông L. bỏ ngang việc, rửa tay rồi cùng 2 người đàn ông khác đi vào nhà vệ sinh chơi ma túy; 3 người còn lại ngồi cảnh giới phía ngoài nhà vệ sinh. Thế nhưng nhóm này không biết rằng toàn bộ quá trình đó đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát Công an Q.1.

Trong nhà vệ sinh, ông L. cùng 2 người đàn ông liên tục cho ma túy vào nỏ đốt rồi “phê”. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại xoay vòng cho 3 người cho đến khi lực lượng lượng chức năng từ phía ngoài ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, ông L. cùng những người này đều loanh quanh chối tội và lấy lý do “chỉ vào nhà vệ sinh để hỏi mua thuốc… đau bao tử”. Lực lượng chức năng đã đưa 6 người về trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 5 người (3 người bị bắt quả tang, 2 người ngồi bên ngoài) trong nhóm này dương tính với ma túy.

Mạnh tay với tội phạm trong dịp cận tết nguyên đán

Qua xác minh, Công an Q.1 xác định nhóm nghiện này đều có tiền sử sử dụng ma túy và không có nơi cư trú ổn định. Nhóm này khai nhận mua ma túy ở dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, đoạn giáp ranh Q.1 và Q.5. Cả nhóm vì thiếu tiền nên hùn hạp nhau mua ma túy sử dụng chung và chọn nhà vệ sinh này làm nơi hút chích.

“Nhóm này ban đêm tập trung đông lắm, tụ tập cũng rất thường xuyên. Giờ dẹp được thì mọi người ở đây mừng lắm. Ở đây không ai làm gì được nhóm nghiện đó cả”, một nhân viên bảo vệ làm gần khu vực này nói thêm.

Đại diện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.1 cũng cho biết trước và trong đợt ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán năm nay, tổ công tác đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn. “Bản thân mỗi người đều có trách nhiệm cộng đồng, mọi người nên báo cho lực lượng địa phương để tránh phát sinh hành vi phạm tội.

Nếu những tụ điểm mà hình thành những điểm nóng lâu ngày không ai báo, thì rất nguy hiểm nên phải xử lý ngay lập tức khi nhận được phản ánh”, vị này nói thêm.