Triệu túi an sinh: 'Bát gạo sẻ chia' gửi vào miền Nam

Hàng nghìn người góp gạo

Để thực hiện chương trình “Triệu túi an sinh”, Tỉnh đoàn Yên Bái đã huy động được hơn 11 tấn nhu yếu phẩm gửi vào ủng hộ đồng bào miền Nam. Trong đó, bà con dân tộc nghèo ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã góp gần 4,5 tấn gạo và nhiều nông sản khác. Điều xúc động là để có số gạo này, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên và bà con dân tộc ở H.Mù Cang Chải đã gom góp mỗi người từ 1 - 2 kg.

Chị Hà Thị Vân Kiều, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam H.Mù Cang Chải, cho biết với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” với chủ đề “Bát gạo sẻ chia”. Trên cơ sở đó, vận động mỗi đoàn viên ủng hộ từ 1 - 2 kg gạo; các hội viên, thanh niên, các liên đội ủng hộ các nhu yếu phẩm và các túi quà.

“Đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn nhận được gần 4,5 tấn gạo và 50 kg bí đỏ cùng các túi quà an sinh, tổng trị giá trên 80 triệu đồng, gửi vào ủng hộ miền Nam thân yêu. Hy vọng những “bát gạo sẻ chia” và túi quà an sinh của tuổi trẻ H.Mù Cang Chải sẽ sớm được chuyển đến các bạn đoàn viên, thanh niên và gia đình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh”, chị Kiều chia sẻ.

Chị Kiều cũng cho biết Mù Cang Chải đang vào mùa gặt, lúa đang chín rộ trên các thửa ruộng bậc thang. Bà con đã bắt đầu thu hoạch, nên việc vận động quyên góp gạo cũng thuận lợi.





Câu chuyện ở đây không nằm ở giá trị vật chất của hơn 11 tấn hàng hóa do bà con và thanh thiếu nhi Yên Bái gửi tặng đồng bào miền Nam, mà là sự sẻ chia, là tình cảm của bà con dân tộc thiểu số và các thanh thiếu nhi ở vùng cao đối với đồng bào miền Nam ruột thịt. Triệu Trí Lộc (Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái)

“Ở đây hầu hết là đồng bào người Mông nên còn khó khăn lắm, nhưng khi đoàn viên, thanh niên đến quyên góp gạo thì ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Chúng tôi mang về có những túi chỉ có 1 bát gạo thôi, nhưng là tấm lòng của người miền núi gửi đồng bào miền xuôi”, chị Kiều xúc động nói.

Đồng lòng chống dịch

Chia sẻ về việc thực hiện chương trình “Triệu túi an sinh” anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, cho biết đây đợt thứ 3 Tỉnh đoàn huy động các sản phẩm của địa phương để ủng hộ thanh thiếu niên và bà con nhân dân ở “vùng đỏ” dịch bệnh. “Đến nay, tỉnh đã ủng hộ được 3.000 túi an sinh và sẽ phấn đấu vượt chỉ tiêu 5.000 túi trong thời gian tới”, anh Lộc nói.

Anh Lộc cũng chia sẻ, đợt vận động triển khai từ cuối tháng 9, được đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh và các đơn vị Đoàn trực thuộc tham gia. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đã được Công ty Hòa Bình Minh, một doanh nghiệp vận tải ở Yên Bái, và Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư kết nối với Đoàn thanh niên đường sắt vận chuyển miễn phí hàng hóa xuống Hà Nội và gửi vào miền Nam. Số hàng hóa này được trao tặng cho Thành đoàn TP.HCM để chuyển thành những túi quà an sinh, trao tận tay bà con khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

"Chắc chắn rằng nhiều bà con và thanh thiếu nhi còn chưa biết thủ đô Hà Nội như thế nào, chưa nói đến TP.HCM, nhưng đã đồng lòng vào cuộc với chương trình "Triệu túi an sinh" để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch", anh Lộc bày tỏ.

Anh Lộc cho biết trước đó tuổi trẻ Yên Bái cũng đã đóng góp nhiều tấn nhu yếu phẩm gửi về Hà Nội khi thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.