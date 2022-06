Trịnh Thăng Bình: 'Không ai có thể thay thế Liz Kim Cương'

Sau hit khủng Khác biệt to lớn (2019), Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương tiếp tục cùng nhau trong MV Khác biệt to lớn hơn vừa ra mắt. Đúng như tên gọi, MV Khác biệt to lớn hơn diễn tả một tình yêu mà hai người luôn ở hai thế giới song song, chưa bao giờ có điểm chung, dù luôn nghĩ về nhau nhưng lại không chạm được nhau.

Xuyên suốt MV là cuộc đối thoại nội tâm giằng xé giữa hai người. Nếu người đàn ông nỗ lực vun đắp tình yêu nhưng đành buông xuôi vì khác biệt quá lớn, thì tâm tư của người phụ nữ được Liz Kim Cương truyền tải với nội dung: khi chia tay, phụ nữ hãy biết yêu thương mình hơn. Ca từ bài hát cho thấy Trịnh Thăng Bình vẫn rất tâm lý, dành lời tích cực nhất cho chị em. “Một mối quan hệ khó nói ai đúng ai sai. Nếu đã hết sức chịu đựng, cả hai hãy giải thoát cho nhau” - Trịnh Thăng Bình chia sẻ.





Bài hát Khác biệt to lớn đánh dấu lần đầu tiên Trịnh Thăng Bình thử nghiệm với thể loại disco, mang không khí của thập niên 70 - 80. Đây là dòng nhạc đang thịnh hành ở thị trường quốc tế, cùng với trào lưu newtro đang được ưa chuộng. Ca khúc được sản xuất với chuẩn âm thanh quốc tế. Đây vốn là tâm huyết suốt thời gian qua của Trịnh Thăng Bình, khi dốc nhiều tâm trí lẫn kinh phí xây dựng, đầu tư hệ thống phòng thu phục vụ đam mê và nhu cầu công việc.

Cùng với Liz Kim Cương, đạo diễn Khương Vũ tiếp tục là người đồng hành với Trịnh Thăng Bình trong MV này. Trịnh Thăng Bình thổ lộ: “Tôi đặt tựa Khác biệt to lớn hơn là đúng với những gì diễn ra trong quá trình sản xuất MV. Bình và Liz đã không cùng thế giới rồi, Bình và Khương Vũ cũng hai thế giới song song . Nhưng may mắn, khi mỗi người khác biệt thì kết hợp chung lại tạo ra điều gì đó đặc biệt. Và đó là thứ tôi cảm thấy trong sản phẩm lần này".