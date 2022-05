‘Trò chơi con mực’ đại thắng giải Baeksang 2022

Kết quả giải Baeksang lần thứ 58 mảng truyền hình chứng kiến sự “càn quét” của sê ri Trò chơi con mực (Squid Game). Tác phẩm ăn khách của Netflix chiến thắng hạng mục quan trọng nhất Baeksang là giải Daesang (giải thưởng lớn) và giúp Hwang Dong Hyuk mang về cúp Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, Trò chơi con mực còn “gom” luôn giải Nhạc phim xuất sắc nhất.

Tương tự Trò chơi con mực, thì Truy bắt lính đào ngũ (D.P) cũng “ăn” 3 giải ở lĩnh vực màn ảnh nhỏ Baeksang 2022: Phim truyền hình hay nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Cho Hyun Cheol và Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Koo Kyo Hwan. Phim Hellbound thắng duy nhất giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Kim Shin Rok và Tòa án vị thành niên (Juvenile Justice) cũng chỉ được xướng tên một giải là Kịch bản xuất sắc nhất.

Giải thưởng Nam/Nữ diễn viên chính truyền hình xuất sắc nhất thuộc về Lee Jun Ho (phim Cổ tay áo màu đỏ) và Kim Tae Ri (phim Tuổi 25 tuổi 21). Cả hai đã vượt qua hàng loạt đối thủ "nặng ký" để vươn đến chiếc cúp Baeksang 2022 danh giá. Đồng thời, Lee Jun Ho và Kim Tae Ri còn được xướng tên giải Ngôi sao được yêu thích nhất (thông qua khán giả bình chọn).

Chiến thắng kép này của Lee Jun Ho tại Baeksang năm nay đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Đặc biệt, Lee Jun Ho cũng đi vào lịch sử, trở thành nam diễn viên xuất thân từ ca sĩ thần tượng đầu tiên thắng giải Thị đế tại Baeksang, một trong những lễ trao giải lớn nhất của ngành giải trí Hàn Quốc.





Tại mảng điện ảnh Baeksang 2022, Escape From Mogadishu (Thoát khỏi Mogadishu) được vinh danh 3 giải: Daesang dành cho đạo diễn Yoo Seung Wan, Phim điện ảnh hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất. Trước đó, Escape From Mogadishu cũng đã đại thắng ở các sự kiện phim ảnh uy tín xứ kim chi như Buil Film Awards, Rồng Xanh…

Nam/Nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất Baeksang lần thứ 58 lần lượt được trao cho Sol Kyung Gu (phim Kingmaker) và Lee Hye Young (phim In Front Of Your Face). Lee Yoo Mi thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn trongYoung Adult Matters. Năm qua, mỹ nhân 9X này được khán giả yêu thích qua hai phim truyền hình ăn khách là Trò chơi con mực và Ngôi trường xác sống.

Giải Nam/Nữ diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc nhất Baeksang thuộc về Jo Woo Jin (phim Kingmaker) và Lee Soo Kyung (phim The Miracle, hay còn gọi Miracle: Letters to the President). Trong khi đó, ở Baeksang 2022 mảng chương trình truyền hình, Street Woman Fighter của kênh Mnet đã được chọn là show giải trí hay nhất. Nhiều ngôi sao hạng A làng phim ảnh Hàn như Lee Jung Jae, Kim Hye Soo, Jung Hae In… bất ngờ trắng tay.