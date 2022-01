Trung Nguyên Legend lan tỏa thông điệp Lối sống Tỉnh Thức đón năm 2022

Những trăn trở về cách mà chúng ta đã sống

Chỉ trong thời gian ngắn, đại dịch Covid-19 đã tạo ra một loạt khủng hoảng sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tại tất cả các quốc gia và châu lục. Cuộc sống hàng tỷ người đã đảo lộn, những trật tự bình thường đã vận hành theo hướng bình thường mới. Cuộc khủng hoảng đa diện này khiến nhiều người phải tự hỏi: Phải làm gì để được an toàn hơn?, Làm thế nào để cùng nhau thoát ra khỏi nghịch cảnh này một cách kiên cường?, Tương lai của chúng ta và của những thế hệ sau sẽ ra sao với một hệ miễn dịch luôn bị thách thức trước sự bất định của dịch bệnh?...

Cùng với những nỗ lực phòng - chống dịch họa, chúng ta đang chứng kiến sự thức tỉnh tư duy và những chuyển đổi trong lối sống để hướng về một thế giới tốt đẹp hơn. Các học giả hàng đầu thế giới về khoa học hành vi và xã hội tham gia vào dự án Thế giới sau Covid (World After Covid) đã đưa ra một số đánh giá về cơ hội định hình lại thế giới. Trong đó, trải nghiệm chung mà con người phải đối mặt do đại dịch có thể thúc đẩy tình đoàn kết trong cộng đồng, quốc gia và trên toàn cầu. Mỗi người cũng đã nhận ra vai trò của các đơn vị nhỏ nhất từ cá nhân, gia đình và từng nhóm cộng đồng có thể tạo ra sự thay đổi to lớn. Nhiều người xác định lại cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng để cùng nhau tiến về phía trước.

Một trong những thay đổi hành vi đáng chú ý nhất là cách con người tiếp nhận thông tin và đặc biệt là thói quen đọc sách nhằm bổ sung kiến thức. Song song đó, nhiều người trẻ tuổi đã thay đổi thói quen ăn uống để thích ứng với đại dịch. Họ có xu hướng thưởng thức thực phẩm lành mạnh kết nối với tự nhiên. Đặc biệt, vượt ra ngoài khía cạnh dinh dưỡng đơn thuần, người tiêu dùng lựa chọn thức uống làm gia tăng cảm xúc hạnh phúc, tràn đầy năng lượng như cà phê để cải thiện chức năng nhận thức và tăng cường sức mạnh tinh thần.

Cùng Trung Nguyên Legend tỉnh thức với lối sống mới

Bước sang năm 2022, những thách thức của cuộc sống vẫn còn, nhưng cũng là cơ hội và động lực để mỗi người, đặc biệt giới trẻ thay đổi, trở thành hình mẫu tốt nhất của chính mình. Chính thời điểm này, những thông điệp của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã nỗ lực chia sẻ, xây dựng nhiều năm qua càng biểu thị rõ nét về ý nghĩa và sự thôi thúc mỗi cá nhân cùng cộng đồng hướng tới một lối sống mới tốt đẹp hơn.





Hơn hai thập niên sáng tạo và phát triển, Tập đoàn Trung Nguyên Legend luôn bền bỉ hiện thực hóa khát vọng hoàn thiện hệ sinh thái cà phê toàn diện: Cà phê vật chất - Cà phê tinh thần - Cà phê xã hội, tiến đến cung ứng “Lối sống Cà Phê - Lối sống Thành Công - Lối sống Tỉnh Thức” qua những sản phẩm, dự án, mô hình khác biệt, đặc biệt.

Từ những không gian hàng quán khơi nguồn sáng tạo - “Nơi hội tụ của những tâm hồn lớn”, những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo, những cuốn sách quý đổi đời từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành của nhiều thế hệ trên hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc. Đặc biệt, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” được Trung Nguyên Legend triển khai rộng khắp đất nước đã miệt mài vun đắp khát vọng, ý chí cho nhiều thế hệ trẻ dám dấn thân, theo đuổi khát vọng để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, những sản phẩm, dự án, mô hình mà Trung Nguyên Legend nỗ lực thực thi những năm qua cũng chỉ là những bước đi nhỏ bé trong hành trình cung ứng lối sống mới của Tập đoàn.

Năm mới - Thời khắc chuyển giao, khi mỗi chúng ta đều nhìn lại chính mình và hoạch định tương lai tươi sáng hơn, Trung Nguyên Legend tiếp tục đồng hành với giới trẻ bằng thông điệp “Lối sống Cà Phê - Lối sống Thành Công - Lối sống Tỉnh Thức”. Thông điệp đó thôi thúc những người trẻ thức tỉnh sức mạnh to lớn bên trong mỗi người, dấn thân sống trách nhiệm, có niềm tin, có nghị lực để có thể kiến tạo nên cuộc đời lý tưởng cho chính mình – một cuộc đời thành công với “Lối sống Cà Phê - Lối sống Thành Công - Lối sống Tỉnh Thức” mà Trung Nguyên Legend gửi gắm.