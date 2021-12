Trung Sơn Pharma: Nhạy bén từ trực tiếp đến trực tuyến vì khách hàng

Cô Kim Phấn (68 tuổi, ở Cần Thơ) hồ hởi chia sẻ về sự tiện lợi khi mua thuốc tại Trung Sơn Pharma - hệ thống nhà thuốc hàng đầu vùng Mekong.

Với tư duy dịch chuyển ngành Dược từ 3 năm trước, bác sĩ Trương Thanh Sơn - nhà đồng sáng lập của Trung Sơn Pharma đã vạch những hướng phát triển của hệ thống trong thời kỹ thuật số: Mang sự tiện lợi cho khách hàng từ trực tiếp đến trực tuyến, phát triển đa kênh tiếp cận. Chiến lược này đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh, góp phần phục vụ nhanh chóng, kịp thời cho hàng triệu người dân cần thuốc.

Nền tảng sản phẩm chất lượng, đa dạng từ nhà thuốc trực tiếp

Nằm lòng phương châm “Sức khỏe con người là quan trọng nhất”, Trung Sơn Pharma luôn cam kết, hệ thống 100 nhà thuốc đạt tiêu chuẩn, mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất và an toàn nhất cho người tiêu dùng. Song song đó, là khả năng tư vấn bởi đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao bởi 60% người tiêu dùng mua thuốc là dựa vào người bán.

24 năm phát triển của Trung Sơn Pharma cũng là hành trình dày công lắng nghe, ghi nhận những tên thuốc mới từ khách hàng để đội ngũ tìm kiếm và cập nhật vào danh mục thuốc đầy đủ nhất có thể với mong muốn đáp ứng đúng thuốc mà người bệnh cần. Nhờ vậy, người bệnh nhanh chóng thuyên giảm, phục hồi sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Bên cạnh các loại thuốc kê toa, nếu đã từng có dịp ghé vào nhà thuốc của hệ thống Trung Sơn Pharma, bạn sẽ ngạc nhiên về sự phong phú, đa dạng của các sản phẩm, như một siêu thị chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tại nhà thuốc Trung Sơn Pharma, khách hàng có thể mua thuốc, lựa chọn các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và dụng cụ y tế. Mô hình one-stop-shop này(cửa hàng một điểm đến) của Trung Sơn Pharma đã mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng tại vùng Mekong. “Cứ đến Trung Sơn Pharma, thứ gì cũng có” là câu nói quen thuộc của người dân, thể hiện sự tin tưởng vào cả chuyên môn và chất lượng của nhà thuốc.





Nhanh nhạy phát triển đa kênh, tăng tiện ích cho khách hàng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự đa dạng của các kênh tiếp cận từng ngày, từng giờ đã thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng. Nắm bắt được xu hướng đó, khi mở rộng hệ thống, Trung Sơn Pharma đã chủ động xây dựng các kênh bán hàng: từ trực tiếp, trực tuyến, thanh toán online và giao hàng tận nhà. Theo đó, website bán hàng www.trungsoncare.com luôn được cập nhật thường xuyên; cách thức quảng bá năng động, thân thiện, cho khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn.

Một tiện ích khác được người tiêu dùng rất ủng hộ là việc giao thuốc đến tận nhà, tạo sự an toàn, hạn chế rủi ro cho người dân khi tiếp xúc chốn đông người. “Nhờ có Trung Sơn Pharma mà tôi vẫn đảm bảo đủ thuốc và theo đúng liệu trình điều trị của bác sĩ đã hướng dẫn dù trong thời gian giãn cách” - anh Lê Duy (Măng Thít, Vĩnh Long) rất tâm đắc với dịch vụ giao hàng đến tận vùng nông thôn của Trung Sơn Pharma.

Giờ đây, Trung Sơn Pharma ứng dụng kỹ thuật số trong các khâu tư vấn, giao hàng và thanh toán như trang Fanpage trên Facebook, Zalo của 100 nhà thuốc để trực tiếp nhận toa và tư vấn cho khách hàng, số hotline di động khách hàng gọi miễn phí 1800558898, tích hợp ví thanh toán điện tử VNPay, Momo, Shoppee Pay… Nhờ đó, qua các đợt bùng phát đại dịch gần đây, Trung Sơn Pharma lại càng là địa chỉ được nhiều người tin cậy bởi có thể tư vấn dễ dàng và tiện lợi, mua được sản phẩm tốt và chất lượng để chăm sóc sức khỏe mình trong mùa dịch.

Nhờ tầm nhìn xa, sự nhanh nhạy nắm bắt những bước chuyển dịch của thị trường nên lãnh đạo của Trung Sơn Pharma đã có sự triển khai cách vận hành đa kênh từ những năm trước. Do đó, khi cả nước nói chung và vùng Mekong nói riêng gặp khó khăn do dịch bệnh, mô hình kinh doanh của Trung Sơn Pharma đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tăng thêm những lợi ích an sinh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong tháng 12 này, đội ngũ hơn 1.000 nhân viên của Trung Sơn Pharma đã rất hân hoan chào mừng nhà thuốc thứ 100 của hệ thống. Nhân dịp này, Trung Sơn Pharma triển khai chương trình “Mừng nhà thuốc 100, đến Trung Sơn là có quà” như lời tri ân đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng hệ thống, tạo nên một cộng đồng tích cực, khỏe mạnh và an toàn.