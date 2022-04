Trung tướng Tô Ân Xô: 'Công an gọi hỏi, răn đe nhiều người tung tin thất thiệt'

Chiều 29.4, trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay thời gian gần đây, vấn đề thông tin thất thiệt được đề cập rất nhiều, từ lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính… và không chỉ trong lĩnh vực chứng khoán mà cả trong xã hội.

“Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và công an các địa phương tập trung lực lượng để kiểm soát, gọi hỏi, ngăn chặn, răn đe, truy tố với cá nhân tung tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Trong đó, có áp dụng từ phạt hành chính đến hình sự, trên phạm vi rộng”, ông Xô nói.





Trước đề nghị thông tin thêm về tiến độ xử lý các vụ án được dư luận quan tâm như tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn FLC…, Chánh văn phòng Bộ Công an nói: Bộ đều thông tin nhanh chóng, cởi mở trong khuôn khổ cho phép, song các chi tiết trong quá trình điều tra như mở rộng theo hướng nào, các đối tượng khai gì thì không thể thông tin được.